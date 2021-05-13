Компания ASUS представляет смартфоны Zenfone 8-й серии – самые высокопроизводительные и инновационные устройства семейства Zenfone. Новая серия включает очень компактный 5,9-дюймовый Zenfone 8 и ориентированный на мобильную фотосъемку Zenfone 8 Flip с 6,67-дюймовым экраном и поворотным модулем с фотокамерами.

Смартфоны Zenfone 8-й серии созданы на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G, поддерживающей сети стандарта 5G. Аккумуляторы высокой емкости – 4000 мА·ч в Zenfone 8 и 5000 мА·ч в Zenfone 8 Flip – обеспечивают продолжительное время автономной работы.

Обе представленные модели смартфонов наделены превосходными дисплеями. Установленные в них матрицы Samsung AMOLED обладают высочайшей точностью цветопередачи (Delta-E <1), поэтому изображение на экране всегда выглядит просто роскошно: цвета яркие, но абсолютно естественные. Кроме того, смартфон Zenfone 8 может похвастать высокой частотой обновления экрана – 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев теперь встроен непосредственно в дисплей – смартфон надежно защищен от неавторизованного доступа, а владельцу стало еще удобнее разблокировать устройство одним касанием.

Также обе модели оснащены флагманскими фотосенсорами Sony. У смартфона Zenfone 8 две основные камеры расположены на задней панели и неподвижны, а модель Zenfone 8 Flip оснащена инновационным поворотным модулем, в котором размещены сразу три камеры. Поворотный модуль приводится в действие высокоточным шаговым двигателем, поэтому одни и те же камеры с высоким разрешением используются и для обычной, и для фронтальной фото- и видеосъемки.

Смартфон Zenfone 8 выполнен в новом компактном формате. Он легко помещается в карман, и управлять им удобно даже одной рукой. Задняя панель Zenfone 8 оснащена матовым стеклом с закругленными краями, благодаря которой смартфон удобно лежит в ладони и не выскальзывает из рук. Стильный и практичный дизайн Zenfone 8 был отмечен престижной международной наградой Red Dot Product Design Award 2021, присуждаемой решением независимого экспертного жюри.

Флагманская производительность

Смартфоны Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip оснащаются флагманской мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 888 5G, созданной по 5-нанометровому техпроцессу. Эта платформа предлагает повышенную на 25% производительность центрального процессора и ускоренный на 35% рендеринг изображения[i].

Продолжительное время автономной работы смартфонов достигается благодаря высокой емкости аккумулятора: 4000 мА·ч в Zenfone 8 и 5000 мА·ч в Zenfone 8 Flip. Усовершенствованный комплект энергосберегающих технологий помогает продлить срок службы аккумулятора, а новые режимы работы, представленные в пользовательском интерфейсе ZenUI 8, позволяют легко переключаться между различными профилями настроек, чтобы оптимизировать производительность смартфона под конкретные сценарии использования или продлить время его работы на одном заряде аккумулятора. Если пользователя не устраивает ни один из предустановленных режимов, параметры энергопотребления можно настроить вручную.

Превосходное качество изображения

Смартфоны Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip оснащаются роскошными матрицами Samsung AMOLED. Среди преимуществ этих дисплеев – яркие и насыщенные, но при этом абсолютно реалистичные цвета и отзывчивый сенсорный интерфейс. В настройке этих дисплеев принимали участие специалисты компании Pixelworks®, разработчика передовых технологий обработки видеосигнала, поэтому они воспроизводят оттенки с безупречной точностью (коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta-E <1). В новых смартфонах также реализована поддержка технологии DC Dimming[ii]. Дисплеи Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip обладают сертификацией HDR10+, что означает безупречную детализацию изображения даже в темных сценах. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран – это удобный, быстрый и безопасный способ разблокировать смартфон.

Смартфон Zenfone 8 может дополнительно похвастать отличными скоростными характеристиками дисплея Samsung AMOLED – частотой обновления 120 Гц и скоростью отклика 1 мс, – что обеспечивает абсолютно плавное и четкое изображение без размытия даже при быстрой прокрутке текста на экране. Охват цветового пространства кинематографического уровня (112% DCI-P3) гарантирует превосходное качество отображения фотографий и видеороликов, а яркость до 1000 кд/м2 означает, что с экраном смартфона комфортно взаимодействовать даже на улице при естественном освещении. Чтобы дисплей этого смартфона всегда оставался безупречным, он надежно защищен от повреждений новейшим и самым прочным стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus™.

В смартфоне Zenfone 8 Flip установлена матрица Samsung AMOLED с частотой обновления 90 Гц и отзывчивым сенсорным интерфейсом. Этот роскошный экран занимает всю фронтальную поверхность смартфона и не имеет никаких козырьков или вырезов для камеры.

Профессиональный уровень фото- и видеосъемки

Любители фотографии, в том числе профессионального уровня, непременно оценят возможности для фото- и видеосъемки, реализованные в смартфонах серии Zenfone 8. В них используются только высококачественные сенсоры Sony.

Две камеры на задней панели смартфона Zenfone 8 помогут запечатлеть памятные моменты жизни в превосходном качестве при любых условиях съемки. Основная широкоугольная камера использует матрицу Sony IMX686 разрешением 64 мегапикселя с фазовой автофокусировкой (2×1 OCL). Оптическая стабилизация изображения и высокая светочувствительность гарантируют отличное качество снимков при любом освещении. Вторая камера с сенсором Sony IMX363 и сверхширокоугольным объективом дает больше свободы в построении композиции. С помощью этой камеры также можно делать макроснимки с потрясающим уровнем детализации. В крошечном отверстии на фронтальной панели размещен объектив селфи-камеры с матрицей Sony IMX663 разрешением 12 мегапикселей. Эта камера поддерживает технологию фазовой автофокусировки (2×1 OCL), что позволяет делать отличные четкие автопортреты и снимать селфи-видеоролики.

В смартфоне Zenfone 8 Flip сразу три камеры заключены в уникальный поворотный модуль, приводимый в движение высокоточным шаговым двигателем. Это решение позволяет использовать один и тот же набор высококачественных камер как для съемки фото и видео в обычном режиме, так и для селфи. Основная широкоугольная камера использует матрицу Sony IMX686 разрешением 64 мегапикселя с фазовой автофокусировкой (2×1 OCL) и четверным фильтром Байера. Увеличенная светочувствительность позволяет делать четкие и яркие снимки и днем, и ночью. Вторая камера с сенсором Sony IMX363 оснащена сверхширокоугольным объективом. С помощью этой камеры можно делать макроснимки с расстояния всего 4 см до объекта, чтобы запечатлеть его в мельчайших деталях. Третья камера оснащена телеобъективом и предлагает возможность 3-кратного оптического увеличения (и до 12-кратного увеличения в общей сложности). В процессе записи видео можно переключаться с одной камеры на другую, не прерывая съемку.

Стильный и практичный дизайн

Смартфон Zenfone 8 ориентирован на компактность и портативность. Он совершенно не громоздкий, мало весит и легко помещается в карман. Куда бы вы ни отправились, он будет притягивать взгляды своим аккуратным и стильным дизайном. При разработке этого устройства главный акцент был сделан на удобство и простоту использования, в том числе одной рукой. В специальном режиме вы легко сможете управлять всеми функциями смартфона одним большим пальцем. Задняя панель смартфона Zenfone 8 выполнена в новой форме со скругленными краями, поэтому он удобно лежит на ладони. Новая матовая отделка стеклянной панели не только элегантно выглядит, но и не скользит в руках.

Корпус более крупного смартфона Zenfone 8 Flip также претерпел изменения по сравнению с предшествующей моделью. Благодаря новой форме задней панели со скругленными краями смартфон стало удобнее держать в руках, несмотря на по-прежнему большой экран и встроенный аккумулятор высокой емкости.

ZENUI 8

Новый пользовательский интерфейс ZenUI 8 сочетает в себе высокую скорость работы и удобство взаимодействия со смартфоном. Управлять устройством одной рукой в специальном режиме стало еще проще, а темная визуальная тема автоматически меняет цвета в интерфейсе приложений, чтобы было легче сосредоточиться на экране, не переутомляя глаза. В новой версии пользовательского интерфейса добавились предустановленные профили настроек, позволяющие оптимизировать производительность смартфона под конкретные задачи или продлить время его автономной работы. Смарт-клавиша на боковой панели служит для мгновенной активации заданной команды. Чтобы настройка звука была максимально удобной, эксклюзивная технология AudioWizard позволяет выбирать из предустановленных режимов воспроизведения, активируя наборы аудиопараметров, оптимизированные для различных сценариев использования, например просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Мы дополнили операционную систему Android удобными и полезными функциями, чтобы пользоваться смартфоном стало еще комфортнее.