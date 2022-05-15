Компания ASUS представляет Zenbook Pro 16X OLED (UX7602). Ноутбук для создания медиаконтента, обладающий бескомпромиссно высокой производительностью, выполнен в полностью металлическом корпусе и оснащен целым рядом инновационных конструкторских и технических решений, включая активную аэродинамическую систему охлаждения (AAS Ultra).

Основу максимальной аппаратной комплектации ноутбука Zenbook Pro 16X OLED составляют процессор Intel® Core™ 12-го поколения и видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 3060. Инновационная технология охлаждения помогает обеспечивать максимальную производительность мощных компонентов в формате ультратонкого портативного устройства. Новый механизм системы активного аэродинамического охлаждения (AAS Ultra) автоматически приподнимает клавиатуру под комфортным для набора текста углом, а открывающийся при этом зазор в корпусе обеспечивает оптимальные условия для эффективного рассеивания тепла.

Среди прочих реализованных в этом ноутбуке инноваций – интеллектуальная подсветка клавиатуры с интерактивными эффектами, получившая светодиоды белого свечения в дополнение к полноцветным светодиодам (RGB), аналоговый контроллер ASUS Dial и увеличенный тачпад с тактильным откликом для еще более удобного и точного управления.

Новый Zenbook Pro 16X OLED разработан для решения сложных творческих задач и готов помочь тем, кто занимается созданием медиаконтента, подняться на качественно новый уровень.

Ноутбук Zenbook Pro 16X OLED наделен целым рядом инновационных функций для удобного взаимодействия с устройством и повышения продуктивности. Новый механизм активной аэродинамической системы охлаждения (AAS Ultra) при открывании дисплейной крышки автоматически приподнимает клавиатуру ноутбука на 14,5 мм под углом 7°. Такой наклон оптимален для комфортного набора текста. Открывающийся при этом зазор в корпусе увеличивает силу воздушных потоков на 30% по сравнению с обычными системами охлаждения, благодаря чему температура компонентов понижается на 7°C, что способствует их стабильной работе и повышает комфорт для пользователя. Еще одно преимущество этой конструкции – при наклоне клавиатуры меняется направление звуковой волны, исходящей от двух встроенных высокочастотных динамиков, что положительно влияет на качество звучания.

Ноутбук Zenbook Pro 16X OLED оснащен усовершенствованным аналоговым контроллером ASUS Dial, представляющим собой революционно новый, точный и удобный способ управления различными параметрами в приложениях для творчества. Толщина этого контроллера, оснащенного стеклянным покрытием для плавного скольжения, составляет всего 3,2 мм. Вращением колесика можно регулировать размер кисти, насыщенность цветов, прозрачность слоев, а также быстро отменять последние действия. Более того, с помощью контроллера ASUS Dial можно регулировать громкость воспроизведения аудиофайлов или яркость экрана, а также использовать колесико для вертикальной прокрутки текста – все для оптимизации рабочего процесса. Контроллер ASUS Dial совместим с приложениями Adobe® Photoshop®, Premiere® Pro, Lightroom® Classic, After Effects® и Illustrator®. Приложение ProArt Creator Hub позволяет настроить общие параметры контроллера ASUS Dial и его функции в различных программах.

Ноутбук Zenbook Pro 16X наделен интеллектуальной системой подсветки. Помимо подсветки логотипа на крышке, в этом ноутбуке реализована подсветка клавиатуры, получившая светодиоды белого свечения в дополнение к полноцветным светодиодам (RGB), а также светодиодные индикаторы по бокам от клавиатуры. Интеллектуальные алгоритмы способны управлять цветами и эффектами подсветки с привязкой к системным событиям. Так, подсветка ноутбука может меняться при включении или выключении устройства, переключении режима работы. Когда заряд аккумулятора на исходе, цвет подсветки сменяется на красный. Можно настроить эффекты подсветки, которые будут сигнализировать о подключении к ноутбуку USB-устройства или поступлении нового сообщения по электронной почте. Поддерживаются различные анимированные сценарии иллюминации.

Для максимально удобного и точного управления Zenbook Pro 16X OLED оснащен новым тачпадом увеличенного размера с тактильным откликом. Эта сенсорная панель размером 150 x 90 мм (на 84% больше, чем у ноутбуков предыдущего поколения) оснащена линейно-резонансным приводом (LRA), обеспечивающим четкий тактильный отклик. Под поверхностью тачпада расположены датчики давления, позволяющие системе точно реагировать на каждое касание в любой точке сенсорной панели.

Элегантный дизайн ноутбука Zenbook Pro 16X OLED отражает его серьезный подход к творческим задачам. Корпус выполнен методом высокоточной фрезеровки из цельной алюминиевой заготовки, причем для производства заготовок используется алюминий 6000-й серии, который применяется в авиационной и космической промышленности. На специальном покрытии практически не остаются следы от пальцев, поэтому ноутбук всегда сохраняет опрятный и изысканный вид.

Превосходная производительность

Высочайшую производительность Zenbook Pro 16X OLED обеспечивает мощная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая флагманский процессор Intel Core i9-12900H 12-го поколения, видеокарту студийного уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 с драйвером NVIDIA Studio, 32 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® 4.0 x4 емкостью 2 ТБ – все для максимально продуктивного творческого процесса без технических ограничений.

Чтобы в полной мере раскрыть потенциал мощных аппаратных компонентов, необходимо качественное охлаждение. Система ASUS IceCool Pro включает два вентилятора IceBlade, каждый из которых оснащен 97 лопастями особой изогнутой формы для максимально эффективной и тихой работы. Специальная испарительная камера с 5-миллиметровой тепловой трубкой способствует отведению тепла от центрального и графического процессоров. Новая конструкция активной аэродинамической системы (AAS Ultra) приоткрывает 14,5-миллиметровый зазор в корпусе ноутбука для беспрепятственного выведения горячего воздуха наружу. Это позволило увеличить суммарный термопакет центрального и графического процессоров до 140 Вт в высокопроизводительном режиме без снижения производительности из-за троттлинга, а в стандартном режиме уровень шума, производимый системой охлаждения, не превышает 40 дБ.

Мощная аппаратная «начинка» размещена в компактном корпусе толщиной всего 16,9 мм, а вес устройства составляет лишь 2,4 кг – идеально для творческой работы из любой точки мира и даже на ходу. Аккумулятор высокой емкости 96 Вт·ч обеспечивает до 10 часов автономной работы устройства, поэтому Zenbook Pro 16X OLED готов к долгому и насыщенному рабочему дню без подзарядки.

Беспроводной контроллер новейшего стандарта WiFi 6E позволяет получить скорость соединения, при которой веб-страницы загружаются буквально за мгновение. Работа этого контроллера дополнительно улучшена с помощью эксклюзивной технологии ASUS WiFi Master Premium, включающей функции WiFi Stabilizer, WiFi RangeBoost и WiFi SmartConnect. Функция WiFi Stabilizer обеспечивает стабильность сигнала за счет фильтрации интерференции других беспроводных устройств, технология WiFi RangeBoost использует дополнительные антенны для расширения зоны покрытия беспроводного сигнала и устранения мертвых зон, функция WiFi SmartConnect, реализованная в приложении MyASUS, позволяет ноутбуку автоматически подключаться к уже известным точкам доступа и точкам доступа с наиболее качественным сигналом, а утилита TaskFirst будет полезна, когда требуется выделить приоритетное интернет-соединение для определенного приложения.

Для подключения различных периферийных устройств ноутбук Zenbook Pro 16X OLED оснащен полным набором портов ввода/вывода, в том числе – порты USB-C® с новейшим интерфейсом Thunderbolt™ 4 (быстрая зарядка, поддержка вывода видеосигнала с разрешением до 4K, передача данных со скоростью до 40 Гбит/с), разъем HDMI® 2.1 и порт USB 3.2 Gen2 Type-A, а также слот для карт памяти SD новейшего стандарта Express 7.0 со скоростью до 985 МБ/с. Для удобного подключения гарнитуры или наушников предусмотрен комбинированный аудиоразъем.

Потрясающее качество изображения

Ноутбук Zenbook Pro 16X OLED оснащен заключенным в узкую рамку NanoEdge 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 60 Гц, поддержкой формата HDR, а также поддержкой сенсорного ввода и стилуса.

Соотношение сторон экрана составляет 16:10. Сертификации Dolby Vision и PANTONE® Validated гарантируют исключительную точность цветопередачи. Пиковая яркость 550 кд/м2 и сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 означают, что дисплей способен передавать истинно черный цвет и превосходную детализацию в темных сценах. Цветовой охват 100% DCI-P3 кинематографического уровня обеспечивает насыщенное и реалистичное изображение, а время отклика 0,2 мс означает абсолютно плавное отображение динамичных сцен. Для заботы о здоровье пользователя во время продолжительной работы или отдыха за экраном ноутбука в нем снижена интенсивность потенциально вредного для глаз синего света, что подтверждается сертификацией агентства TÜV Rheinland.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.