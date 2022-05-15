Компания ASUS представляет Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302), универсальный ультралегкий 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер премиального уровня для самых взыскательных пользователей, которым необходимо высокопроизводительное и при этом компактное устройство.

Дисплейную крышку Zenbook S 13 Flip OLED можно плавно раскрывать до 360° и фиксировать под любым углом, что позволяет использовать это устройство в зависимости от текущих задач как обычный ноутбук, как планшет или устанавливать на стол, как палатку. Поворотное крепление ErgoLift подвергается строгому контролю качества, не оставляющему сомнений в его надежности.

Компактный цельнометаллический корпус Zenbook S 13 Flip OLED толщиной всего 14,9 мм изготавливается из магниево-алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,1 кг. Доступны четыре варианта оформления. Составляющий основу максимальной аппаратной комплектации устройства процессор Intel® Core™ i7 12-го поколения обеспечивает отличную производительность, позволяющую с легкостью справиться с любой задачей. Для продолжительной автономной работы устройство оснащено аккумулятором емкостью 67 Вт·ч, а для подключения самых современных периферийных устройств предусмотрены сразу три порта USB-C® с интерфейсом Thunderbolt™ 4.

В универсальном и компактном ноутбуке-трансформере Zenbook S 13 Flip OLED предусмотрено все для комфортной, безопасной и продуктивной работы. Датчик приближения распознаёт присутствие пользователя для автоматической авторизации в системе, когда владелец подходит к устройству, и блокировки, когда ноутбуком не пользуются. В клавишу включения встроен сканер отпечатков пальцев для быстрой авторизации одним касанием без ввода пароля. Датчик освещенности и цвета автоматически регулирует яркость и цветовую температуру экрана в зависимости от внешних условий. Массив из четырех встроенных микрофонов с поддержкой фирменной технологии интеллектуального шумоподавления обеспечивает превосходное качество аудиосигнала во время голосового общения, а технология трехмерного шумоподавления (3D Noise Reduction – 3DNR) значительно повышает качество изображения, получаемого с веб-камеры.

Высокая производительность в компактном формате

Универсальный и портативный Zenbook S 13 Flip OLED в стильном современном оформлении весит всего 1,1 кг при толщине корпуса 14,9 мм. Цельнометаллический корпус устройства выполнен из магниево-алюминиевого сплава и украшен новым логотипом-монограммой на крышке. Ноутбук Zenbook S 13 Flip OLED доступен в двух новых цветах отделки: изысканном светлом оттенке (Refined White) и строгом темно-синем варианте (Ponder Blue).

Бескомпромиссную производительность, позволяющую с легкостью справляться с любыми задачами как в офисе, так и в дороге, этому устройству обеспечивает отличная аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая процессор Intel Core i7 12-го поколения, графическое ядро Intel Iris® Xe, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0.

Аккумулятор емкостью 67 Вт·ч гарантирует продолжительное время автономной работы, а поддержка функции ASUS USB-C® Easy Charge позволяет быстро пополнить заряд устройства от обычного адаптера питания или даже портативного аккумулятора.

Для подключения самых современных периферийных устройств Zenbook S 13 Flip OLED предлагает сразу три порта Thunderbolt™ 4 USB-C® (быстрая зарядка, поддержка вывода видеосигнала с разрешением до 4K, передача данных со скоростью до 40 Гбит/с). Также имеется слот для карты памяти формата microSD, а для удобного подключения гарнитуры или наушников предусмотрен комбинированный аудиоразъем.

Беспроводной контроллер новейшего стандарта WiFi 6E позволяет получить скорость соединения, при которой веб-страницы загружаются буквально за мгновение. Работа этого контроллера дополнительно улучшена с помощью эксклюзивной технологии ASUS WiFi Master Premium. Функция WiFi SmartConnect, реализованная в приложении MyASUS, позволяет ноутбуку автоматически подключаться к уже известным точкам доступа и точкам доступа с наиболее качественным сигналом.

Компактный и легкий ноутбук Zenbook S 13 Flip OLED удобно брать с собой куда угодно, он станет отличным помощником в выполнении повседневных рабочих задач и воплощении творческих проектов.

Безупречное качество изображения

Великолепный OLED-дисплей устройства, заключенный в узкую рамку NanoEdge, поддерживает разрешение 2,8K, формат HDR и сенсорный ввод. Соотношение сторон 16:10 означает увеличенную по высоте рабочую область. Безупречная цветопередача и высочайшее качество изображения подтверждаются сертификацией PANTONE® Validated. Дисплей поддерживает цветовой охват 100% DCI-P3 кинематографического уровня. Сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 означает, что дисплей способен передавать истинно черный цвет и превосходную детализацию в темных сценах. Отличному качеству изображения также способствует высокая контрастность – 1 000 000:1. Сниженная интенсивность потенциально вредного синего света для защиты глаз пользователя во время долгих часов, проведенных за экраном ноутбука, подтверждена сертификацией агентства TÜV Rheinland.

Датчик освещенности и цвета автоматически регулирует яркость и цветовую температуру экрана в зависимости от внешних условий.

В качестве опции к ноутбуку Zenbook S 13 Flip OLED предлагается стилус ASUS Pen 2.0. Это высокоточное электронное перо соответствует стандарту MPP 2.0 и обладает отзывчивым интерфейсом и способностью распознавать 4096 уровней давления, а сменные наконечники стилуса позволяют имитировать карандашные грифели различной жесткости.

Инновации в эргономике

Ноутбук-трансформер Zenbook S 13 Flip OLED оснащен целым набором технологий и функций, позволяющих сделать взаимодействие с ним максимально приятным и комфортным.

За превосходное качество звучания отвечает аудиосистема, сертифицированная компанией Harman Kardon. Интеллектуальный усилитель позволяет добиться в 3,5 раза большей громкости, чем стандартный усилитель с такими же динамиками, обеспечивая громкое и чистое звучание отличного качества для развлечений и голосового общения. Поддержка технологии пространственного звучания Dolby Atmos позволяет погрузиться с головой в атмосферу любимых фильмов или музыки.

В современных реалиях, когда многие специалисты перешли на удаленную работу, высокое качество конференц-связи имеет особое значение. Поэтому Zenbook S 13 Flip OLED поддерживает фирменную технологию интеллектуального шумоподавления. Она использует алгоритм на основе систем машинного обучения, чтобы эффективно отсеивать посторонние звуки, оставляя только кристально чистый голос пользователя. В приложении MyASUS имеется функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter – выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь отчетливо слышал своих собеседников.

Встроенная инфракрасная веб-камера поддерживает возможность биометрической аутентификации в системе с помощью функции распознавания лиц, а также технологию трехмерного шумоподавления (3D Noise Reduction – 3DNR). Помимо авторизации с помощью функции распознавания лиц, эта камера также определяет, находится ли пользователь за экраном ноутбука. Когда владелец отходит от устройства, производится автоматический выход из системы для защиты данных, а яркость экрана снижается, позволяя экономить заряд аккумулятора. Когда владелец возвращается, система автоматически распознаёт его лицо, выполняет вход в систему и возвращает яркость экрана на прежний уровень. Кроме того, для авторизации в системе можно использовать сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку включения питания. Упомянутая выше технология трехмерного шумоподавления (3D Noise Reduction – 3DNR) значительно повышает качество изображения, получаемого с веб-камеры.

На поверхности любого ноутбука могут находиться тысячи потенциально опасных бактерий. Чтобы поверхности Zenbook S 13 Flip OLED оставались гигиенически чистыми, области, к которым пользователи прикасаются чаще всего, обработаны специальным антибактериальным покрытием ASUS Antibacterial Guard[i]. Научно доказано[ii], что это покрытие с ионами серебра подавляет рост бактерий, сокращая его более чем на 99% в течение 24 часов, чтобы предотвратить передачу вредных микроорганизмов через контакт с поверхностями ноутбука.

Ноутбук Zenbook S 13 Flip OLED оснащается полноразмерной клавиатурой ASUS ErgoSense с точно выверенной эргономикой. Расстояние между центрами клавиш 19,05 мм способствует комфортному и точному набору текста, а слегка вогнутая поверхность шляпок клавиш (0,2 мм) повторяет форму подушечек пальцев для полной эргономики. Высота хода клавиш составляет 1,4 мм. Для удобства работы с расчетами в этом устройстве предусмотрен встроенный в тачпад сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой ASUS NumberPad 2.0.

[i] Антибактериальное покрытие ASUS Antibacterial Guard нанесено на клавиатуру и область под ладонями пользователя за исключением поверхности тачпада.

[ii] Защитный эффект покрытия ASUS Antibacterial Guard был протестирован специалистами ASUS 26 апреля 2021 года по стандарту ISO 22196. Тестирование включало в себя имитацию трехлетнего износа, в том числе воздействие солевого тумана, термического шока, спиртосодержащих веществ. Действительный срок действия антибактериальной защиты может меняться в зависимости от характеристики и условий использования устройства.

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.

ASUS Global News: https://www.asus.com/news