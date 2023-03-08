ASUS Republic of Gamers представляет новые модели ноутбуков ROG Strix SCAR и Strix G

Принадлежащий компанииASUS брендRepublic of Gamers (ROG) представляет новые модели геймерских ноутбуков Strix SCAR и Strix G. Ноутбуки Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 и Strix G18 получили полностью обновленный дизайн, а модели Strix SCAR 17 и Strix G17 – обновленную аппаратную комплектацию. Мощные суперсовременные компоненты в сочетании с превосходными дисплеями ROG Nebula и Nebula HDR и усовершенствованной интеллектуальной системой охлаждения ROG наделяют ноутбуки Strix 2023-го модельного года всем необходимым для ярких побед как в профессиональном киберспорте, так и на любительском уровне.

Компоненты высочайшего уровня

Устройства серии Strix – самые высокопроизводительные из геймерских ноутбуков ROG. Они создаются на базе новейших процессоров Intel® и AMD и видеокарт NVIDIA®. Аппаратная комплектация моделей Strix SCAR 16 и 18 включает центральный процессор Intel® Core™ i9-13980HX (24 ядра и 32 потока) и видеокарту для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 с термопакетом до 175 Вт. Суммарный термопакет центрального и графического процессоров в этих ноутбуках достигает 240 Вт (с технологией Dynamic Boost и пользовательскими настройками в высокопроизводительном режиме). Дисплейный мультиплексор и поддержка технологии NVIDIA Advanced Optimus позволяют получать оптимальную частоту смены кадров в играх при подключении к электропитанию или экономить заряд аккумулятора при работе в автономном режиме. Переключение может осуществляться автоматически без необходимости в каких-либо действиях со стороны пользователя. В максимальную комплектацию новых моделей ноутбуков Strix G16 и G18 входят процессор Intel® Core™ i9-13980HX и видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 (термопакет 175 Вт с технологией Dynamic Boost) с дисплейным мультиплексором и поддержкой технологии Advanced Optimus.

Также были представлены обновленные модели геймерских ноутбуков Strix SCAR 17 и Strix G17. Ноутбук Strix SCAR 17 2023-го модельного года в максимальной версии оснащается процессором AMD Ryzen™ 9 Zen 4 и видеокартой для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, а Strix G17 в топовой конфигурации предлагает аналогичный процессор и видеокарту для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4070. Как и 16- и 18-дюймовые модели, 17-дюймовые Strix SCAR 17 и Strix G17 оснащаются дисплейным мультиплексором и поддержкой технологии Advanced Optimus.

Усовершенствованная интеллектуальная система охлаждения

В 16- и 18-дюймовых ноутбуках ROG 2023-го модельного года используется усовершенствованная интеллектуальная система охлаждения, включающая фирменный трехвентиляторный термомодуль, а также радиатор увеличенного размера во всю ширину корпуса. Обе технологии, впервые реализованные в модели Flow X16 2022 года, были адаптированы для новейших ноутбуков Strix SCAR 16, Strix SCAR 18, Strix G16 и Strix G18. Благодаря увеличенному размеру радиатора площадь поверхности для рассеивания тепла выросла на 92,23% по сравнению с системой охлаждения в моделях 2022 года. Кроме того, вентиляционные выходы, расположенные по всему периметру корпуса, обеспечивают беспрепятственное движение воздушных потоков для отведения тепла. Благодаря семи тепловым трубкам и жидкометаллическому термоинтерфейсу Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, который теперь используется не только для центрального, но и для графического процессора, производительность этих компонентов возросла до ранее недостижимых значений.

В моделях Strix SCAR 17 и Strix G17 2023-го года жидкометаллический термоинтерфейс Conductonaut Extreme используется для центрального процессора, а в ноутбуке SCAR 17 в дополнение к нему имеется специальная испарительная камера, обеспечивающая еще более эффективное охлаждение.

Роскошные дисплеи

Ноутбуки Strix 2023-го модельного года оснащаются дисплеями диагональю 16 или 18 дюймов с соотношением сторон 16:10, причем каждая модель серии доступна в конфигурации с великолепным дисплеем ROG Nebula, превосходящим экраны большинства геймерских ноутбуков по множеству параметров. ROG Nebula – это знак качества, которым отмечаются только панели, соответствующие самым строгим критериям по частоте обновления, скорости отклика (не более 3 мс), яркости подсветки (не менее 500 кд/м2) и цветовому охвату (100% DCI-P3). Если ноутбук оснащен дисплеем Nebula, то качество изображения на нем гарантированно будет превосходным. Все ноутбуки ROG Strix 2023-го модельного года доступны в конфигурациях с дисплеями с разрешением до QHD и частотой обновления до 240 Гц.

Модель Strix SCAR 16 может оснащаться великолепным дисплеем Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой с разделением на 1024 зоны локального затемнения для потрясающей контрастности. Пиковая яркость экрана достигает 1100 кд/м2, а качество отображения HDR-контента просто завораживает. В результате Strix SCAR 16 предлагает отличное сочетание потрясающего дисплея с одной из самых мощных аппаратных конфигураций года среди геймерских ноутбуков.

Ноутбуки, созданные для ярких побед

Ноутбуки ROG Strix созданы для самых требовательных геймеров, которые не приемлют ничего, кроме самого лучшего по производительности, портативности, оформлению и возможностям для персонализации. Приложение Armoury Crate позволяет переключаться между несколькими предустановленными режимами – от бесшумного и энергоэффективного до высокопроизводительного для игр на полной мощности. Кроме того, с помощью этого приложения можно тонко настраивать различные параметры системы вручную, включая подаваемое напряжение и работу вентиляторов. Корпус всех ноутбуков Strix украшен красочной светодиодной подсветкой, которая в моделях Strix SCAR 16 и 18 реализована даже на задней панели вдоль вентиляционных отверстий. Технология Aura Sync позволяет синхронизировать цвета и эффекты подсветки ноутбука с совместимыми периферийными устройствами, а с помощью приложения Aura Creator можно создавать собственные сложные сценарии иллюминации.

Полноразмерная раскладка клавиатуры удобна для управления в играх, а с помощью настраиваемых горячих клавиш можно регулировать громкость, отключать микрофон или быстро переключаться между различными системными режимами. Тачпад увеличенного размера способствует более точному управлению. Корпус ноутбука оснащен специальным покрытием, на котором не остаются следы от пальцев, поэтому даже при активном использовании устройство всегда выглядит как новое. Полупрозрачная поверхность в области клавиатуры у моделей Strix SCAR напоминает о киберспортивном характере этих устройств, а сменные накладки для корпуса позволяют персонализировать оформление ноутбука.

Доступность и цена

Уточняйте подробности у официального представителя компании ASUS.

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