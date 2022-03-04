Атаки России на электростанции Украины – ядерный терроризм, говорит Науседа

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу назвал ядерным терроризмом нападение российских сил на атомные электростанции Украины.
«Атаки России против гражданских атомных объектов в Украине — это акт ядерного терроризма и преступление против человечности. Белорусская АЭС, на границе с Литвой, тоже может быть превращена в оружие России», — написал президент в пятницу в твиттере.
Он призвал международное сообщество незамедлительно отреагировать на «ядерные преступления России».
Украинские службы помощи в пятницу сообщили, что потушили пожар на Запорожской АЭС, возникший после обстрела российской армией.
В сообщении региональной военной администрации подтверждается, что пожар на станции был потушен, а отделение 1-ого реактора получило некоторые повреждения, однако это не влияет на безопасность энергоблока.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в «ядерном терроре» и попытках «повторить» Чернобыльскую катастрофу.
Зв время продолжающейся вторую неделю войны России в Украине российские военные также заняли Чернобыльскую АЭС.
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