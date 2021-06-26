Audi планирует отказаться от производства автомобилей с ДВС к 2033 году

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Германский автопроизводитель Audi намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В сообщении отмечается, что с 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями. При этом указывается, что компания представит последний в своей истории автомобиль, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, через четыре года. Кроме того, автопроизводитель рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа не позднее 2050 года.