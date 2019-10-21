Аукционы частот 5G будут возможны в Литве уже в начале 2020 года

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Объявив общую оценку безопасности сетей 5G, Евросоюз сделал большой шаг в направлении внедрения этой технологии и в Литве, заявил вице-министр обороны Эдвинас Керза. Он также отметил, что аукционы частот 5G будут возможны в Литве в первом квартале следующего года.

«Это огромный шаг вперед как для государств, так и для самих операторов, поскольку совершенно ясно оценены и идентифицированы риски, которыми следует управлять. Если мы их назвали, внедрим меры управления, то вероятность того, что что-то пройдет не так, значительно сокращается», – сказал BNS Э. Керза.

По его словам, в декабре уже должен появиться конкретный документ Еврокомиссии, в котором будут названы все риски, связанные с 5G.

«В декабре уже должен выйти конкретный документ ЕК, в котором все риски и меры управления ими будут перечислены, что означает, что такие страны, как Литва, в начале следующего года уже смогут объявить аукцион, и операторы точно будут знать, что им нужно будет сделать. Тогда вероятно, что откроются все возможности для выбора партнера, оборудование которого они будут внедрять в Литве», – сказал замминистра.

Он отметил, что это означает, что аукционы частот 5G можно будет объявлять уже в первом квартале следующего года.

«В самом начале, но я не сомневаюсь, что в первом квартале будут», – сказал Э. Керза.

В отчете выделяются основные вызовы безопасности, которые могут обусловить, или которые могут усилиться, когда вместо нынешних сетей связи начнут использовать сети 5G.

По словам Э. Керзы, большинство стран назвали те же риски, прежде всего – влияние Китая на развитие сети 5G.

Он также сказал, что в поисках ответа по поводу оборудования Huawei в инфраструктуре 5G в Литве, нужно подождать оценки НАТО.

«Мы все еще ждем общей оценки НАТО, где будут названы не только угрозы и риски безопасности, но и возможные поставщики услуг с доказательствами. Мы решили двигаться шаг за шагом – сначала назвать риски и план управления ими, тогда конкурс частот, а пока все это происходит, имеются и двухсторонние соглашения о сотрудничестве, доказательства наличия или отсутствия тех конкретных рисков», – утверждает замминистра.

США не раз предупреждали государства ЕС об опасности допуска Huawei к внедрению сети 5G. Вашингтон обвиняет компанию в шпионаже в пользу Пекина, а компания это категорически отрицает.

Э. Керза сказал, что на двухсторонней основе с США ведутся консультации по решению вопроса Huawei.

«Наши стратегические партнеры заявили, что если в наших сетях каким-то образом появится китайское оборудование, то они с трудом представляют себе военное сотрудничество. Поэтому я считаю, что сегодня пока преждевременно что-то говорить, но с США мы общаемся на двухсторонней основе по решению этой проблемы», – сказал вице-министр.