Аванс для власти

Во Всемирном индексе экономической свободы Литва поднялась с 11-го на 8-е место среди 165 государств и территорий, сообщает Литовский институт свободного рынка (ЛИСР).
В обнародованном канадским аналитическим центром Fraser Institute индексе (он опирается на данные 2019 года) оценка экономической свободы Литвы незначительно повысилась: с 8,10 до 8,21 балла.
«Высокое, восьмое место – большой аванс для новой власти Литвы, амбицией которой являются надежные и благоприятные условия для всех желающих создавать добавленную стоимость, его следует приветствовать. Много лет участвуя в составлении Всемирного индекса экономической свободы, мы прекрасно видим, какие сферы заслужили для Литвы признание, а где нужно подтянуться», – сказала президент ЛИСР Елена Леонтьева.
Больше всего баллов Литва получила в области стабильной денежной политики (9,3 из 10), а меньше всего – в области системы правопорядка и защиты прав собственности (7,18 из 10). В прошлом году в этих областях Литва набрала 7 баллов и 9,25 балла соответственно.
«Благодаря тому, что в Литве созданы хорошие условия для деятельности финансовых технологий и рынок не искажается государственным коммерческим банком, в области регулирования кредитного рынка мы получаем самые высокие баллы. Однако регулирование рынка труда Литвы среди 165 государств оценено лишь 74-м местом», – сказала президент ЛИСР.
Эстония занимает в индексе 13-е место, Латвия – 20-е, Польша – 75-е.