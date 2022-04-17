Аварийность на дорогах сокращается

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

В Литве и еще восьми странах — членах Евросоюза (Дании, Германии, Ирландии, Кипре, Мальте, Польше, Португалии и Швеции) зарегистрировано наименьшее число смертельных случаев за год. Такие данные опубликовала Еврокомиссия после оценки предварительных данных количества смертей на дорогах за 2021 г., сообщает государственное предприятие Дирекция автомобильных дорог Литвы.

В 2021 г. в Литве в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 147 человек, т.е. на 16% меньше, чем в 2020 г. По сравнению с 2019 г., последним годом до пандемии, число погибших на дорогах Литвы сократилось на 22%. По этому показателю Литва вошла в пятерку стран, в которых достигнуто сокращение смертельных случаев более чем на 20%. Сокращение смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано также в Дании, Бельгии, Португалии и Польше.

В прошлом году на один миллион жителей Литвы пришлось 52 гибели, т.е. на одиннадцать смертей меньше, чем в 2020 г. (63) и на пятнадцать меньше, чем в 2019 г. (67). По этому достигнутому в 2021 г. показателю Литва занимает 19 место среди всех стран — членов Евросоюза, в прошлом году она по этому показателю занимала 23 место. Показатель общего распределения стран Евросоюза по количеству смертей на один миллион жителей изменился незначительно: наиболее безопасной все еще является Швеция (18), а самый высокий показатель в 2021 г. — в Румынии (93). В Евросоюзе на один миллион жителей в среднем приходится 44 гибели на дорогах.

«Информация, опубликованная Еврокомиссией за несколько дней до 6 апреля, когда отмечался День безопасности дорожного движения, свидетельствует о том, что ситуация в стране постепенно улучшается. Однако это только начало на пути к достижению цели Евросоюза — до 2030 года вдвое сократить количество смертей на дорогах, а к 2050 году добиться, чтобы на дорогах не погиб ни один человек», — отметил глава Дирекции автомобильных дорог Литвы Ремигиюс Липкявичюс.

Главная цель проведения Дня безопасности дорожного движения в Европе — уменьшить количество людей, погибающих на дорогах. Ключ к достижению главной цели, по мнению организаторов мероприятия, лежит в переосмыслении своего поведения на дороге каждым участником дорожного движения. Поэтому в этот день проводятся мероприятия, повышающие осведомленность людей о рисках на дороге и способствующие безопасному поведению и соблюдению правил дорожного движения.

Инженерные средства по обеспечению безопасности дорожного движения, осуществляемые государственным предприятием Дирекция автомобильных дорог Литвы, различные образовательные проекты способствуют созданию более безопасной дорожной среды и развитию культуры безопасного поведения на дорогах.

По словам Р. Липкявичюса, главы Дирекции автомобильных дорог, например, в 2021 году были улучшены условия дорожного движения – на дорогах государственного значения оборудована ​​инфраструктура безопасного движения (кольцевые развязки, современные пешеходные переходы, пешеходные и велосипедные дорожки и т. д.), обновлены дорожные знаки, реализованы другие проекты по присмотру и развитию дорог.

Кроме того, в прошлом году Дирекция автомобильных дорог через образовательные коммуникационные проекты охватила более 72 тысяч человек, активное общение на тему безопасности дорожного движения велось через социальные сети. С сообщениями на тему безопасности дорожного движения, опубликованными только в Facebook-аккаунте Дирекции автомобильных дорог, ознакомилась более чем 730-тысячная аудитория интернет-пользователей.

По предварительным данным Службы дорожной полиции Литвы, в 2021 г. 41% всех погибших в ДТП составили водители, 25% — пассажиры, 18% — пешеходы, 8% — велосипедисты, 8% — водители мотоциклов и мопедов.

В странах Евросоюза водители автомобилей и пассажиры составили 43% всех погибших на дорогах, пешеходы — 20%, водители мотоциклов и мопедов — 18%, велосипедисты — 10% всех погибших в ДТП.

Обновление автопарка дорожной полиции

Один из факторов улучшения ситуации на дорогах – современное оснащение дорожной полиции. Автопарк полиции пополнился 11 новыми быстрыми мотоциклами BMW. Переданные на минувшей неделе в Вильнюсе новые двухколесные транспортные средства будут использоваться дорожной полицией Литвы для наблюдения за дорожным движением и патрулирования дорог страны, сообщает полиция.

По словам главы Службы дорожной полиции Литвы Витаутаса Грашиса, мотоциклы в некоторых случаях бывают просто незаменимы, они используются в самых разных местах – на трассе, в центре города, но их использование, конечно, зависит от погодных условий.

Полиция приобрела мотоциклы модели BMW R1250 RT. «Это один из последних мотоциклов BMW, обновленная модель. Он чрезвычайно динамичен, легко маневрирует на дороге, у него мощный, но экономичный двигатель, а также широкий спектр стандартного оборудования, повышающего безопасность и комфорт водителя. Мы считаем, что они долго будут служить полиции и помогут обеспечить большую безопасность участников дорожного движения», — говорит менеджер BMW в Литве Мартинас Дауйотас.

В новых мотоциклах BMW установлен двигатель мощностью 100 кВт, с которым мотоцикл может развивать скорость 100 км/ч за 3,7 секунды и может двигаться на скорости более 200 км/ч.

Литовская полиция приобрела новые мотоциклы в рамках объявленного в прошлом году общественного конкурса. Конкурс выиграла компания «Vilniaus autoūkis», а о продаже мотоциклов позаботился официальный представитель BMW Motorrad в Литве «Krasta Auto». Стоимость контракта – 253 тыс. евро.

Подготовлено по сообщениям СМИ