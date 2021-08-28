Avia Solutions Group предложит новые услуги в шотландском аэропорту Глазго Прествик

Принадлежащая контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группе авиабизнеса Avia Solutions Group компания Storm Aviation Limited приобрела находящуюся в Манчестере (Соединенное Королевство) компанию Chevron Technical Services и ее дочернее предприятие Chevron Aircraft Maintenance, которое в шотландском аэропорту Глазго Прествик предоставляет решения в области аэронавтики промышленности по надзору за техническим обслуживанием самолетов.
FL Technics вместе с дочерним предприятием Storm Aviation Limited предоставляет услуги в ангарах в пяти местах в Европе, Китае и Юго-Восточной Азии, которые вместе взятые занимают 68 тыс. кв. метров, и предлагают клиентам авиалиний доступ к одной из крупнейших независимых сетей оперативного технического надзора, охватывающей более 70 аэропортов во всем мире.
После приобретения Chevron Technical Services добавится еще 6 тыс. кв. метров ангарного пространства с тремя самолетными отделами, в которых можно будет предоставлять услуги для широкофюзеляжных самолетов (до Boeing 747), говорится в сообщении Avia Solutions Group.
Это будет шестой ангар по обслуживанию самолетов, принадлежащий группе предприятий Avia Solutions Group. Chevron Technical Services предоставляет услуги по надзору за техобслуживанием компонентов самолетов, услуги производственной мастерской и услуги по авиационному трудоустройству в Манчестере, они будут предлагаться как новые услуги для нынешних клиентов Storm Aviation Limited.
Как утверждает Avia Solutions Group, Storm Aviation Limited займет важную позицию в аэропорту Глазго Прествик, предложив новые услуги, такие, как технадзор, обслуживание и капитальный ремонт широкофюзеляжных самолетов, надзор за техобслуживанием компонентов самолетов, надзор и ремонт двигателей, ремонт топливных банков и услуги по трудоустройству.
Кроме того, Storm Aviation Limited начнет эксплуатировать две станции оперативного технического надзора – в аэропорту Прествик и, через совместное с партнерами предприятие, в амстердамском аэропорту Схипхол.