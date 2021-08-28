Avia Solutions Group предложит новые услуги в шотландском аэропорту Глазго Прествик

Nuotrauka aviasg.com

Принадлежащая контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группе авиабизнеса Avia Solutions Group компания Storm Aviation Limited приобрела находящуюся в Манчестере (Соединенное Королевство) компанию Chevron Technical Services и ее дочернее предприятие Chevron Aircraft Maintenance, которое в шотландском аэропорту Глазго Прествик предоставляет решения в области аэронавтики промышленности по надзору за техническим обслуживанием самолетов.

FL Technics вместе с дочерним предприятием Storm Aviation Limited предоставляет услуги в ангарах в пяти местах в Европе, Китае и Юго-Восточной Азии, которые вместе взятые занимают 68 тыс. кв. метров, и предлагают клиентам авиалиний доступ к одной из крупнейших независимых сетей оперативного технического надзора, охватывающей более 70 аэропортов во всем мире.

После приобретения Chevron Technical Services добавится еще 6 тыс. кв. метров ангарного пространства с тремя самолетными отделами, в которых можно будет предоставлять услуги для широкофюзеляжных самолетов (до Boeing 747), говорится в сообщении Avia Solutions Group.