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TOP,Бизнес,Новости

Avia Solutions Group приобретала авиагруппу Chapman Freeborn

Гядиминас Жемялис/ Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобрела британскую чартерную авиакомпанию Champan Freeborn.

Avia Solutions Group не разглашает сумму сделки, которая была завершена в минувшую пятницу. 

Договор купли-продажи 100% акций Chapman Freeborn был подписан 14 июля в Лондоне. 

Председатель правления Avia Solutions Group Г. Жемялис ранее утверждал, что приобретение Chapman Freeborn является важным шагом в расширении бизнеса группы и укреплении позиций на мировом рынке авиации. 

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Став частью Avia Solutions Group, компания Chapman Freeborn продолжит использовать нынешние торговые знаки.

Сейчас у Avia Solutions Group 110 компаний в 32 государствах. 

Консолидированный оборот обоих групп в 2018 году составил около 800 млн евро, а в конце этого года достигнет 1 млрд евро. 

В прошлом году консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group составила 14,05 млн евро – почти в два раза больше, чем в 2017-ом (7,1 млн евро). В прошлом году группа получила 420 млн евро выручки – на 25% больше, чем в 2017 году (337 млн евро).

BNS
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