Avia Solutions Group просит ДГБ опубликовать информацию о компании

После того, как литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) заявил, что располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, последняя попросила ДГБ опубликовать эту информацию.
«Эта информация важна обществу. Мы публично просим и даем согласие на раскрытие всей имеющейся у ДГБ информации о нашей компании», – отметил в сообщении член правления компании Вигаудас Ушацкас.
По его словам, расширение и инвестиции невозможны, если ДГБ не развеет сомнения.
«Именно поэтому мы требуем опубликовать информацию, на основании которой блокируется деятельность компании и очерняется ее имя», – отметил В. Ушацкас.
В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что департамент располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения.
На минувшей неделе проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска нацбезопасности предложила заблокировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Здесь планировалось инвестировать 7 млн евро в расширение ангара и создать около 200 рабочих мест.
В последнее время литовские национальные ведомства безопасности с осторожностью относились к инвестициям Avia Solutions Group по причине прежней деятельности компании в Московском аэропорту в Жуковском и авиационной деятельности в России.