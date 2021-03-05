Avia Solutions Group просит ДГБ опубликовать информацию о компании

В четверг глава ДГБ Дарюс Яунишкис заявил, что департамент располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения.

На минувшей неделе проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска нацбезопасности предложила заблокировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Здесь планировалось инвестировать 7 млн евро в расширение ангара и создать около 200 рабочих мест.

В последнее время литовские национальные ведомства безопасности с осторожностью относились к инвестициям Avia Solutions Group по причине прежней деятельности компании в Московском аэропорту в Жуковском и авиационной деятельности в России.