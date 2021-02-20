Avia Solutions Group хочет расширяться в Вильнюсском аэропорту, ждет разрешения

Литовская группа компаний авиационного бизнеса Avia Solutions Group попросила правительство Литвы выдать разрешение на реконструкцию ангара в Вильнюсском аэропорту, в котором обслуживаются и ремонтируются самолеты.
В понедельник компания сообщила, что планирует инвестировать 7 млн евро, а после реконструкции площадь ангара в 2898 кв. метров достигнет 5500 кв. метров, будет создано 200 новых рабочих мест.
Этот проект сейчас оценивает правительственная комиссия, проверяющая сделки, важные для национальной безопасности.
«В данный момент ведутся процедуры проверки компании VA Reals, являющейся дочерним предприятием Avia Solutions Group, планирующиеся инвестиции. Как только будет получена информация, собранная в ходе процедуры проверки, комиссия соберется на заседание», – сообщила BNS пресс-секретарь премьера Раса Якилайтене.
В последнее время литовские национальные ведомства безопасности с осторожностью оценивали инвестиции принадлежащей предпринимателю Гедиминасу Жемялису группы Avia Solutions Group по причине прежней деятельности в Московском аэропорту Жуковское.
Группа компаний отмечает, что еще в 2018 году прекратила все связи с проектом Жуковского аэропорта и продала принадлежавший ей пакет акций в этом проекте.
«С этим решением подробно ознакомилась и правительственная комиссия по нацбезопасности», – говорится в пресс-релизе компании.
В нем также отмечается, что все проекты, которые развивает группа, финансируются на средства Avia Solutions Group, за счет инвестиций привлеченных группой на рынках США и Соединенного Королевства от институционных инвесторов.