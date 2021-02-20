Avia Solutions Group хочет расширяться в Вильнюсском аэропорту, ждет разрешения

В последнее время литовские национальные ведомства безопасности с осторожностью оценивали инвестиции принадлежащей предпринимателю Гедиминасу Жемялису группы Avia Solutions Group по причине прежней деятельности в Московском аэропорту Жуковское.

Группа компаний отмечает, что еще в 2018 году прекратила все связи с проектом Жуковского аэропорта и продала принадлежавший ей пакет акций в этом проекте.

«С этим решением подробно ознакомилась и правительственная комиссия по нацбезопасности», – говорится в пресс-релизе компании.

В нем также отмечается, что все проекты, которые развивает группа, финансируются на средства Avia Solutions Group, за счет инвестиций привлеченных группой на рынках США и Соединенного Королевства от институционных инвесторов.