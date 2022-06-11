Авиационной базе Литовских ВВС в Шяуляй передан заправщик авиатоплива

Заправщик сможет обеспечить топливом несколько истребителей или большой транспортный самолет.

Это первый заправщик такого типа в Литовских ВВС, он ускорит выполнение заданий, а также подготовку истребителей союзников по НАТО, выполняющих функции воздушной полиции.

Заправщик был приобретен Агентством по оборонным ресурсам у компании KMT почти за 600 тыс. евро.

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