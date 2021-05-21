Авиационный бизнес оживает

«Авиакомпании, действующие в наших аэропортах, только в апреле увеличили количество предлагаемых мест в самолетах на треть, это свидетельствует о том, что авиационный сектор живет настроениями оживления и активно инвестирует, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки», – отметил в сообщении А. Стиклюнас.

В апреле по сравнению с мартом пассажирский поток в трех аэропортах страны вырос на 30% до 73 тыс. и почти достиг уровня октября 2020 года, однако по сравнению с апрелем 2019 года он составил лишь 14% бывшего тогда потока.

Количество рейсов за месяц выросло на 16% до 1,7 тыс., грузопоток – почти до 1,8 тыс. тонн.

Намечается создание компании для поощрения полетов

С целью поощрения рейсов в Литву и из нее рассматривается учреждение дочернего предприятия оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, сообщил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. Он считает, что по необходимым направлениям должны объявляться конкурсы.

«Lietuvos oro uostai могла бы учредить свою дочернюю компанию самостоятельно или вместе с государством, и после естественной идентификации основных наших направлений, которые нам требуются – литовской экономике, инвестициям, бизнесу, въездному туризму, — мы бы объявили конкурс на обеспечение летных направлений», – заявил министр на пресс-конференции на минувшей неделе. Пока ситуация такова, что для определенных авиакомпаний Евросоюза, мира мы являемся периферийной страной, и нам приходится довольствоваться неудобными рейсами. Так, к примеру, в доковидный период мы не могли долететь до Брюсселя в удобное нам время.

М. Скуодис полагает, что государство некоторое время могло бы выделять дотации на некоторые рейсы, а отдача и убытки могут быть разделены между частными перевозчиками и Литовским государством.

По словам М. Скуодиса, четкий план поощрения полетов должен быть подготовлен до конца этого года.

Строительство ангара в Шяуляйском аэропорту

Эстонская компания технадзора и ремонта самолетов Aviatic MRO начала в Шяуляй строительство ангара стоимостью около 20 млн евро, сообщает BNS.

Ангар площадью 23 тыс. кв метров, в котором будет создана 1 тыс. рабочих мест, планируется завершить во втором квартале 2022 года, сообщила Aviatic MRO.

Aviatic MRO уже договорилась о сотрудничестве с израильской компанией Israel Aerospace Industries, которая переделывает пассажирские самолеты в грузовые. Кроме того, компания сейчас арендует площадки для парковки самолетов площадью 63 тыс. кв метров и планирует приземлить в Шяуляй особо крупные самолеты.

Как отметила директор Шяуляйского аэропорта Аурелия Куезада, аэропорт с самой длинной в Балтийских странах взлетно-посадочной полосой может предложить инвесторам и пространства для развития, и инфраструктуру, которая позволит принимать большие трансатлантические лайнеры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ