Авиация НАТО провела масштабные учения в Европе

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США и их союзники по НАТО провели широкомасштабную миссию в небе над странами-членами Альянса. Об этом говорится в сюжете CNN, обнародованном в среду, 2 июня.

«США и союзники участвовали в широкомасштабной миссии НАТО, в которой принимают участие более 20 стран НАТО, совершая полеты над странами-членами НАТО в учениях, призванных частично направить послание президенту России Владимиру Путину», – сообщил телеканал.