Авиация НАТО проводит учения над странами Балтии

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Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались в небе над странами Балтии. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии во вторник, 29 июня.

«Основной целью учений является отработка безопасности воздушного пространства стран Балтии. На этот раз в учениях ключевую роль будут играть ВВС Эстонии и авиабаза Эмари под Таллином», – говорится в сообщении.