Авиация НАТО проводит учения над странами Балтии

Двухдневные учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались в небе над странами Балтии. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии во вторник, 29 июня.
«Основной целью учений является отработка безопасности воздушного пространства стран Балтии. На этот раз в учениях ключевую роль будут играть ВВС Эстонии и авиабаза Эмари под Таллином», – говорится в сообщении.
Эстонские военные отмечают, что кроме базирующихся в эстонском Эмари и литовском Шауляе итальянских и испанских истребителей, выполняющих миссию по охране неба над странами Балтии, в учениях примут участие финские, немецкие, польские, испанские и турецкие летчики. В общей сложности задействовано более 20 самолетов. В небе над Балтийским морем будет находиться самолет дальнего обнаружения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3.
Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года – три раза в год. Их проведение приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.