Авиация — в глубоком пике

Компания отмечает, что ее убытки в прошлом году обусловлены тестом по снижению оценки имущества, который показал меньшую его стоимость, чем было рассчитано раньше. Выручка от авиационной деятельности за год сократилась почти на 59%, а выручка от предприятий общественного питания, коммерческих зон, аренды помещений упала почти на 43%.

Сеть литовских аэропортов включает воздушные ворота Вильнюса, Каунаса и Паланги. В прошлом году в аэропортах Литвы количество пассажиров сократилось на 72% до 1,8 млн, а число обслуженных рейсов – на 52% до 30 тысяч. Хотя доходы уменьшились, в этом году ожидается стабильное восстановление, утверждает компания-оператор аэропортов Литвы.

Влияние запретов

После введения правительством запрета на полеты в воздушном пространстве Литвы белорусских авиаперевозчиков, а также на полеты над Беларусью самолетов, которые направляются в Литву и из нее, компания Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») утверждает, что особого влияния на нее эти запреты не окажут — авиакомпании просто скорректировали маршруты своих полетов, сообщает BNS.

«Об отмене направлений именно из-за запрета летать в воздушном пространстве Беларуси никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов в июне», — сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.

По его словам, единственное прямое влияние — в том, что самолеты БелАвиа перестали летать в Вильнюсский аэропорт и из него. У БелАвиа было 12 полетов в неделю, однако это, по словам Т. Василяускаса, для общего потока полетов — небольшая цифра. Из-за запретов Lietuvos oro uostai может потерять примерно 700 тыс. евро в год, которые заплатила бы БелАвиа.

Transaviabaltika – в простое

После введения правительством запрета на полеты над Беларусью самолетов, которые направляются в Литву и из нее, литовская компания Transaviabaltika, перевозившая грузы между Вильнюсом и Минском, говорит, что из-за этого запрета выручка компании за год может упасть на 50%, кроме того, почти всех работников пришлось отправить в простой, сообщает BNS.

Единственный владелец Transaviabaltika Витаутас Тамошюнас говорит, что именно полеты в Беларусь приносили предприятию в год примерно 1,5 млн евро. В неделю компания выполняла семь-восемь полетов.

«Запреты окажут огромное влияние, мы с 1996 года обслуживаем этот маршрут, там грузовые полеты, стыковки грузов компаний UPS, DHL,TNT», – сказал BNS В. Тамошюнас.

Перевозки грузов между Вильнюсом и Минском были основной деятельностью компании, поэтому почти всех своих 12 работников предприятие отправила в простой. «Теперь мы ищем, где можно было бы трудоустроить самолеты и персонал, это не так просто», — сказал В. Тамошюнас.

Transaviabaltika еще возит пассажиров из Таллина на эстонские острова, а также перевозит парашютистов. У компании три небольших самолета, еще два она арендует.

Информация «ЛК», BNS