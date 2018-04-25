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TOP,Бизнес,Новости,Транспорт

Авиацию ждут большие вызовы — Д. Янушас

Фото „Oro navigacijos“

В связи с остановкой рейсов мировыми авиакомпаниями деятельность литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija эти дни, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократилась на 50%, заявил председатель правления госкомпании.  

Дангрутис Янушас сообщил BNS, что руководство компании обязано в течение  нескольких недель пересмотреть бизнес-план этого года, поскольку компанию ждут большие вызовы.

«Сегодня утром, по сравнению с такими же днями прошлого года, количество обслуживаемых нами рейсов сокращается на 50%, в конце недели будет минус 75%, а на следующей неделе минус 90%. Перед нами встают достаточно большие вызовы, мы не хотим увольнять людей, мы должны их сохранить»,  – сказал BNS Д. Янушас, также являющийся главой консалтинговой компании Verslo konsultaciju spektras, работающий в ней как независимый член правления.

«В этом бизнесе будет много вызовов», – добавил он.

В среду правление Oro navigacija утвердило результаты деятельности в 2019 году, которые, по словам, председателя правления, были очень хорошими. По его словам, у компании есть накопленный резерв, который она сможет использовать в трудный период.

По словам Д. Янушаса, согласно международной регламентации, диспетчерские компании разделяют риск с авиакомпаниями, поэтому ожидается, что в течение двух лет удастся возместить утраченные доходы. Все же, по его словам, не ясно, захотят ли авиакомпании, несущие сейчас огромные убытки, делиться позднее.     

В понедельник директор Oro navigacija Миндаугас Густис сообщал BNS,что на этой неделе будут самые значительные изменения – рейсы отзывают Air Baltic, LOT, SAS, Wizz Air и другие авиакомпании.

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