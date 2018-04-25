Авиакомпании обвиняют в нарушении прав пассажиров

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Европейская организация потребителей (BEUC) сегодня обвинила восемь европейских авиакомпаний, включая крупнейшую авиакомпанию Португалии «TAP Portugal», в нарушении прав пассажиров в результате рейсов, отмененных из-за COVID-19. BEUC призывает к «широкому расследованию в этом секторе».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, BEUC указывает, что TAP Portugal, а также Aegean Airlines (Греция), Air France, EasyJet (Великобритания), KLM (Нидерланды), Norwegian, Ryanair и Transavia (Нидерланды) входят в число компаний с наибольшим количеством жалоб потребителей. Жалобы связаны с невозмещением потерянных в связи с пандемией авиабилетов, а также с тем, что авиакомпании заставляют клиентов принимать ваучеры вместо возврата денежных средств, и предоставляют вводящую в заблуждение информацию.

BEUC призывает «национальные власти расследовать эту практику и заставить авиакомпании соблюдать законодательство ЕС о правах пассажиров и потребителей».