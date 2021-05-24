Авиакомпании Wizz Air, Avia Solutions и Air Baltic будут обходить воздушное пространство Беларуси

«Вчера, когда была получена информация о развернутом в Минск коммерческом рейсе, Air Baltic решила избегать попадания в воздушное пространство Беларуси, пока положение не прояснится, или до принятия решения властными органами», – отметила А. Бреде в комментарии BNS.

По ее словам, Air Baltic и далее внимательно следит за ситуацией.

Главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо информировал BNS, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания избегает белорусского воздушного пространства, продолжает следить за ситуацией.

«Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллин в понедельник изменил маршрут, избегая воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно следим за ситуацией и оцениваем ее», – отметил А. Радо.

Компании пока не комментировали, насколько долго их рейсы будут направляться в воздушное пространство других стран.

Авиационная группа Avia Solutions Group, которой руководит бизнесмен Гедиминас Жемялис, также решила изменить маршруты полетов и обходить воздушное пространство Беларуси.

«Основными приоритетами наших авиаперевозчиков являются безопасность полетов и безопасность пассажиров, поэтому компании группы, оценивая ситуацию и при отсутствии официальных объяснений, меняют маршруты полетов и обходят воздушное пространство Беларуси», — говорится в сообщении компании.

По ее информации, компании группы – чартерный перевозчик KlasJet, компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express – следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов.

Авиакомпания Ryanair, пассажирский самолет которой в воскресенье был принужден к посадке в Минске, сообщила, что сейчас ожидает решений ведомств Евросоюза (ЕС) и НАТО.

«Сейчас это решают агентства по безопасности ЕС и НАТО. Ryanair всесторонне сотрудничает с ними, и мы не можем больше комментировать из-за безопасности», — сказали BNS в компании.

На портале flightradar24.com видно, что самолет Ryanair с Кипра в Таллин летит над Беларусью.

В воскресенье самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Кроме Р. Протасевича была задержана его подруга и еще четыре человека.

Для того, чтобы развернуть бывший почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.