Авиакомпании зарубежного капитала увольняют своих работников в Литве

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Эстонская авиакомпания Nordic Crew Management сообщила об увольнении восьми своих работников в Литве, а компания швейцарского капитала PAS Aviation International (Baltic) Ltd – об увольнении 19 работников.

Как утверждает литовская Служба занятости, сфера деятельности Nordic Crew Management — авиатранспорт, а увольняет компания пилотов самолётов и бортпроводников.

«Из сопровождающего сообщение письма можно понять, что это вильнюсский экипаж, так как в Вильнюсе у экипажа в ближайшее время не будет работы и база будет закрыта», — сказала BNS представитель службы Милда Янкаускене.

PAS Aviation International (Baltic) в понедельник сообщила о сокращении 19 работников. По данным Фонда соцстраха, на предприятии в общей сложности работает 20 человек.

По данным Реестрового центра, предприятие зарегистрировано в октябре прошлого года, его акции принадлежат швейцарцу Филлипу Эшли-Смиту.