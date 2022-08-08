Авиакомпания KLM ограничивает продажу билетов из Амстердама

Как пишет «Интерфакс», нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines (входит в авиагруппу Air France-KLM) решила ограничить продажу билетов с вылетом из аэропорта Схипхол (Амстердам) из-за введения авиагаванью лимита на обслуживание пассажиров.
Предварительно ограничения будут действовать в сентябре и октябре.
По словам представителя компании, такое решение необходимо, «чтобы взять ситуацию в Схипхоле под контроль». Ожидается, что оно не вызовет отмену уже проданных билетов, при этом объём перевозки в Нидерландах снизится.
Ранее администрация Схипхола из-за нехватки сотрудников решила ввести лимит на вылет из аэропорта на уровне 67 500 пассажиров в сутки в сентябре и 69 500 в октябре.