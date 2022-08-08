Авиакомпания KLM ограничивает продажу билетов из Амстердама

По словам представителя компании, такое решение необходимо, «чтобы взять ситуацию в Схипхоле под контроль». Ожидается, что оно не вызовет отмену уже проданных билетов, при этом объём перевозки в Нидерландах снизится.

Ранее администрация Схипхола из-за нехватки сотрудников решила ввести лимит на вылет из аэропорта на уровне 67 500 пассажиров в сутки в сентябре и 69 500 в октябре.