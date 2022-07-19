Авиаперелеты в Европе к концу года могут подорожать на 21%

Путешествовать на самолете в Европе станет дороже. Согласно прогнозам, к концу 2022 года стоимость билетов на данный вид транспорта может вырасти на 21%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты L’Echo.
В статье газеты L’Echo приводится прогноз немецкого страховщика Allianz. Среди причин роста цен — дорогое топливо, постоянные забастовки работников авиационной отрасли и дефицит персонала.
Уже три года подряд авиационные компании в Европе терпят миллиардные убытки, имея очень низкую рентабельность. При этом 25% оборотных средств тратится на зарплаты, в то время как средний мировой показатель составляет 19%. Европейские авиаперевозчики уже пытались исправить ситуацию, сократив в 2022 году персонал на 8% по сравнению с 2021 годом.