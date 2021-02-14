Авиаперевозки продолжают сокращаться

В январе через Литву наиболее часто выполнялись транзитные рейсы в Россию – авиадиспетчеры обслужили 2120 рейсов. На втором месте – Германия, обслужено 1023 рейса, на третьем – Китай с 440 рейсами.

В прошлом месяце больше всего рейсов из Литвы было в Ригу (80), Лондон (79) и Варшаву (57).

В январе этого года наибольшее количество полетов в воздушном пространстве Литвы выполнили российская авиакомпания «Аэрофлот» (487), латвийская airBaltic (367) и российская авиакомпания «Россия», самолеты которой совершили 306 полетов над Литвой за месяц.

Пиковым днем месяца для всех рейсов было 9 января. В тот день в литовском небе пролетели 315 самолетов.

В январе больше всего самолетов взлетело и приземлилось в Вильнюсском аэропорту – было обслужено 927 самолетов, или на 72,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каунасский аэропорт обслужил 280 самолетов (на 64% меньше, чем в прошлом году), авиадиспетчеры в Шяуляй обслужили 137 самолетов (на 22% меньше, чем в 2020 году), аэропорт Паланги обслужил 80 самолетов (на 76,5% меньше, чем в прошлом году).

Согласно данным Oro navigacija, опубликованным ранее, в Литве в прошлом году было обслужено всего 125,2 тысячи рейсов, что на 54 процента ниже, чем в 2019-м. Однако в компании заявили, что сокращение полетов в воздушном пространстве Литвы – одно из самых низких среди европейских стран.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ