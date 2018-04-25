default image
В Украину из Польши пытались провезти вертолет

Подробнее...
default image
Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать

Подробнее...
default image
В Европе осталась одна страна без коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Науседа из-за угрозы коронавируса отложил поездку в Украину

Подробнее...
default image
Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на год-два

Подробнее...
default image
Эстония объявила о начале экономического кризиса

Подробнее...
default image
На две недели закрываются школы, запрещаются поездки в некоторые страны

Подробнее...
default image
Страны ЕС создадут инвестиционный фонд для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Страны Балтии будут координировать действия в борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
Украина закрывает три четверти пунктов пропуска

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: у компаний есть возможность отложить налоговые обязательства

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса могут отменить шествие легионеров 16 марта

Подробнее...
default image
Синоптики предупреждают о надвигающейся на Литву сильной буре

Подробнее...
default image
Немцы скупают продукты и дезинфицирующие средства

Подробнее...
default image
Отозваны рейсы из Вильнюса в Копенгаген, Стамбул, Вену и Саутенд

Подробнее...
default image
В Греции стартует эстафета олимпийского огня

Подробнее...
default image
Коронавирус в Израиле: 77 заболевших

Подробнее...
default image
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней

Подробнее...
default image
Вильнюс закрывает на пять недель детские сады и школы (дополнено)

Подробнее...
default image
В Беларуси выявили еще трех носителей коронавируса

Подробнее...
TOP,Новости,Образование,Транспорт,Туризм

Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Полёты в охваченную коронавирусом Италию из Литвы и из Италии в Литву запрещаются с понедельника, до этого времени авиарейсы ограничиваться не будут, чтобы позволить вернуться домой уехавшим гражданам Литвы. Рекомендуется вообще не уезжать из Литвы, а полный запрет на выезд действует в отношении десяти государств.

«Принято решение с 16 марта запретить полёты в/из Италии, до 16 марта позволить вернуться людям, гражданам Литвы, которые находятся в Италии, и не ограничивать авиарейсы из Италии в Литву», – сказал на заседании кабмина премьер Саулюс Сквернялис.

Связанными с риском коронавируса, по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, объявлено десять стран. Ранее на заседании кабмина он указал, что это Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания и Гонконг.

Чуть позже в четверг МИД распространил рекомендацию для граждан не покидать пределы страны, однако более жёсткие указания касаются этих десяти стран.

реклама

Л. Линкявичюс подчёркивает, что в рекомендациях министерства нет слово «запрещается», есть только рекомендация не выезжать, а в отношении жителей, которые представляют угрозу для своего здоровья и здоровья окружающих и которые не подчинятся указаниям, например, самоизолироваться на две недели, будут применяться санкции.

«Должны быть прекращены поездки в десять стран. Слово «запрещены» мы не употребляем, но в отношении людей, которые не подчинятся, будут и определённые санкции, так как есть угроза для здоровья окружающих, они должны это учитывать», – сказал  BNS глава МИД Л. Линкявичюс.

А. Верига: проконтролировать будет сложно

В свою очередь, министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что правительство сейчас рекомендует совсем не выезжать из Литвы, а в отношении этих десяти стран действуют не рекомендации, а более жёсткие указания.

«Есть рекомендация никуда не выезжать из Литвы. Это рекомендация. Второе, эти десять стран, которые названы – есть указание не осуществлять поездки, на каком бы этапе они не находились, даже если это просто планирование. Контроль сложный, но, я думаю, люди понимают, что мы говорим. Думаю, что и авиакомпании отреагируют на это», – сказал BNS А. Верига.

Он говорит, что вскоре будут представлены указания отменить поездки и турагентствам, которые везут в Италию на автобусах.

А. Верига также подчёркивает, что лицам, которые возвращаются из опасных стран и игнорируют указания самоизолироваться, может грозить и уголовная ответственность.

«(…) Если подойдут положения Закона о контроле инфекционных заболеваний, то если человек знал, был информирован об обязательной изоляции и, зная это, нарушал, сознательно заразил, тогда может применяться и уголовная ответственность. Полиция может начать такие расследования», – отметил А. Верига.

В пятницу возвращающимся из Северной Италии ещё действует рекомендация самоизолироваться на две недели и избегать контактов с окружающими. А. Верига признаёт, что проконтролировать, как это соблюдается, будет трудно. В ответ на критику, что сами возвращающиеся, если не применять к ним строгий контроль, могут способствовать распространению вируса, министр говорит, что другие меры просто невозможны.

 «К каждому приставить полицейского мы не можем. А согнать всех, кто возвращается, в одно место и держать там взаперти – тоже нереальное решение», – сказал политик.

В Литве пока установлено три случая заражения COVID-19.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600