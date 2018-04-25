Авиарейсы из Италии отменяются с понедельника, рекомендуется из Литвы не уезжать

Л. Линкявичюс подчёркивает, что в рекомендациях министерства нет слово «запрещается», есть только рекомендация не выезжать, а в отношении жителей, которые представляют угрозу для своего здоровья и здоровья окружающих и которые не подчинятся указаниям, например, самоизолироваться на две недели, будут применяться санкции.

«Должны быть прекращены поездки в десять стран. Слово «запрещены» мы не употребляем, но в отношении людей, которые не подчинятся, будут и определённые санкции, так как есть угроза для здоровья окружающих, они должны это учитывать», – сказал BNS глава МИД Л. Линкявичюс.

А. Верига: проконтролировать будет сложно

В свою очередь, министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что правительство сейчас рекомендует совсем не выезжать из Литвы, а в отношении этих десяти стран действуют не рекомендации, а более жёсткие указания.

«Есть рекомендация никуда не выезжать из Литвы. Это рекомендация. Второе, эти десять стран, которые названы – есть указание не осуществлять поездки, на каком бы этапе они не находились, даже если это просто планирование. Контроль сложный, но, я думаю, люди понимают, что мы говорим. Думаю, что и авиакомпании отреагируют на это», – сказал BNS А. Верига.

Он говорит, что вскоре будут представлены указания отменить поездки и турагентствам, которые везут в Италию на автобусах.

А. Верига также подчёркивает, что лицам, которые возвращаются из опасных стран и игнорируют указания самоизолироваться, может грозить и уголовная ответственность.

«(…) Если подойдут положения Закона о контроле инфекционных заболеваний, то если человек знал, был информирован об обязательной изоляции и, зная это, нарушал, сознательно заразил, тогда может применяться и уголовная ответственность. Полиция может начать такие расследования», – отметил А. Верига.

В пятницу возвращающимся из Северной Италии ещё действует рекомендация самоизолироваться на две недели и избегать контактов с окружающими. А. Верига признаёт, что проконтролировать, как это соблюдается, будет трудно. В ответ на критику, что сами возвращающиеся, если не применять к ним строгий контроль, могут способствовать распространению вируса, министр говорит, что другие меры просто невозможны.

«К каждому приставить полицейского мы не можем. А согнать всех, кто возвращается, в одно место и держать там взаперти – тоже нереальное решение», – сказал политик.

В Литве пока установлено три случая заражения COVID-19.