Авиасообщение между Литвой и Грузией может быть возобновлено с июля

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Вильнюс и Тбилиси рассматривают возможность с 1 июля возобновить авиасообщение между странами.

Такую возможность обсудили министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич и министр экономики и устойчивого развития Натела Турнава, сообщило Минтранспорта.

Грузия — одно из самых популярных направлений туризма у жителей Литвы, а туризм — одна из важнейших составляющих экономики Грузии.

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии на прошлой неделе сняли все ограничения с передвижения между этими странами для их жителей.

С апреля планировалось начать прямые полеты на летний сезон из Вильнюса в Тбилиси, однако эти планы пришлось отозвать из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании Wizz Air раньше летали из Вильнюса в Кутаиси.