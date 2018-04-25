Австралийская полиция спасает детей от насилия

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Австралийская полиция заявляет, что после проведения международного расследования о жестоком обращении с детьми арестовано 14 человек. Жертвами подозреваемых стали 46 детей, которые подвергались различным преступлениям, включая сексуальные надругательства и другие формы эксплуатации.

По заявлению властей, задержанные являются выходцами из США, Европы и Азии. Это расследование считается одним из крупнейших в Австралии. Сообщается, что жертвами преступления в Сети стали дети в возрасте от 16 месяцев до 15 лет.

14 мужчинам были предъявлены обвинения в эксплуатации детей. Власти заявляют, что они производили и публиковали запрещённые изображения и видео в Сети. Один из самых серьёзных случаев связан с подозреваемым, который работал в детском центре в Новом Южном Уэльсе и имел доступ к 30 детям. Ему предъявлено обвинений в жестоком обращении с детьми, включая насилие.

Расследование, продолжавшееся год, началось после задержания австралийца. Это привело полицейских на форумы в социальных сетях, где размещались запрещённые фото и видео материалы.

«Каждый ордер приводил к обнаружению большего числа предполагаемых преступников и к спасению большего числа детей», — говорится в заявлении участников расследования.

Среди подозреваемых — в возрасте от 20 до 48 лет — футбольный тренер, электрик, повар, работник супермаркета и работник по уходу за инвалидами. Восемь мужчин были арестованы в Новом Южном Уэльсе, по три человека в Квинсленде и Западной Австралии.

Полиция не сообщила подробностей расследований за рубежом.