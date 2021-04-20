Австралия, избежавшая массового заражения, не намерена открывать границы

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Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что границы страны останутся закрытыми в обозримом будущем. Въезд на зеленый континент был практически перекрыт в марте 2020 года, вернуться на родину могли только австралийцы, которых пандемия застала за границей.

«Мы не спешим открывать границы, заверяю вас. Я не готов подвергать риску наш образ жизни, который так разительно отличается от реальности, в которой живет остальной мир», — заявил он в ходе телеобращения к народу.

С начала эпидемии в Австралии было выявлено всего 29500 случаев заражения COVID-19, повлекшие за собой 910 смертей. Австралия не ограничилась закрытием границ – вводимые властями точечные карантинные меры соблюдались населениям, прилагались значительные усилия, чтобы прервать цепочки заражения.

При этом рестораны остались открытыми, произошел всплеск туризма внутри страны, не ограничивались и собрания – при условии ношения масок.

По планам правительства, начиная со второй половины 2021 года вакцинированные австралийцы смогут в случае необходимости выезжать за границу – при условии карантина по возвращении. Однако путешествовать в Новую Зеландию, также предотвратившую вспышку COVID-19, они смогут уже с 19 апреля – без каких-либо карантинных мер.