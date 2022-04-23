Австралия отменила запрет на заход и стоянку круизных лайнеров

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Телеканал SBS сообщает, что власти Австралии отменили запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах страны. Об этом заявили в австралийской Ассоциации операторов круизных линий.

Первый за более чем два года круизный лайнер Australian Pacific Explorer международной компании P&O пришвартовался в Сиднее 18 апреля. Ожидается, что 31 мая судно отправится в круиз с почти двумя тысячами пассажиров и тысячей членов экипажа на борту. Лайнер на маршруте зайдёт в Брисбен (Квинсленд, Австралия) и на остров Мортон, после чего отправится к Большому Барьерному рифу.

Круизы компании P&O на острова Фиджи, Тонга и Вануату начнут выполняться с 8 августа, а к концу года в расписание вернутся маршруты в Новую Зеландию и Папуа-Новую Гвинею.

По данным издания, к концу апреля работу возобновят почти все австралийские операторы круизных судов, совершающие рейсы в Дарвин и Брум из Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Позднее для круизных лайнеров откроется Тасмания.

Напомним, запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введён в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.