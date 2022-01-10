Австралия получит от США танки на $2,5 млрд – СМИ

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Австралия достигла соглашения с США на поставки 75 танков M1A2 Abrams и другой бронетехники на сумму в 3,5 млрд автсралийских долларов (более $2,5 млрд – ред.). оБ этом сообщает газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на министра обороны страны Питера Даттона в понедельник, 10 января.

Указано, что власти США уже дали предварительное согласие на эту сделку в прошлом году, а о ее подтверждении должны объявить сегодня в Австралии.

«M1A2 Abrams привнесут новейшие военные достижения в австралийский национальный оборонный потенциал, включая управление войсками, компьютерные и разведывательные системы, а сфера обороны также извлечет выгоды из планируемого производства боеприпасов для танков в Австралии», – говорится в заявлении Даттона.

Всего Австралия хочет получить более 120 единиц техники. Кроме танков, речь идет о 29 бронированных машинах разминирования и о 17 танковых мостоукладчиках – бронированных инженерных машинах для установки и снятия мостовых конструкций в боевой обстановке, а также шести ремонтно-эвакуационных машинах. Первые поставки техники в рамках сделки должны пройти в 2024 году.

Утверждается, что в ближайшие годы Австралия потратит на бронетехнику 30-42 млрд австралийских долларов.

Газета отмечает, что эта сделка стала еще одним свидетельством укрепления военного альянса США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.

Как известно, в прошлом году США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнерства в области безопасности – AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии. Это вызвало глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.