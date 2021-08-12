Австралия продлила запрет на выезд граждан за рубеж

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«Российская газета» со ссылкой на сообщение портала 9News пишет, что в Австралии продлили запрет на поездки граждан за рубеж.

Австралийцам, желающим получить разрешение на выезд за границу, нужно подавать заявку в службу пограничного контроля. Разрешения выдадут только в исключительных случаях.

Это решение принято в целях противодействия распространению коронавируса, новые штаммы которого могут завести возвращающиеся в страну. Также оно направлено на сокращение визитов проживающих за границей австралийцев. В настоящий момент граждан, ожидающих возможности вернуться на родину, около 34 000. Власти ввели ограничение на число возвращающихся в страну — еженедельную квоту.