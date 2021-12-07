Австралия стала самой пьющей страной на карантине

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Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю выявило самую пьющую нацию в мире — ею признаны австралийцы. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Сообщается, что австралийцы напивались почти в два раза чаще среднего во время карантина в 2020 году. В прошлом году австралийцы «напивались» 27 раз, что почти вдвое превышает средний мировой показатель — 15. В среднем австралийцы выпивают два раза в неделю, следует из данных исследования.

Дания и Финляндия заняли второе и третье места. Великобритания и США не сильно отстают — они также вошли в пятерку «пьющих лидеров». Данные опроса также показывают, что ирландцы больше всего раскаивались после выпивки, а вот датчане сожалеют о выпитом меньше всего.