Австралия стала самой пьющей страной на карантине

Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю выявило самую пьющую нацию в мире — ею признаны австралийцы. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Сообщается, что австралийцы напивались почти в два раза чаще среднего во время карантина в 2020 году. В прошлом году австралийцы «напивались» 27 раз, что почти вдвое превышает средний мировой показатель — 15. В среднем австралийцы выпивают два раза в неделю, следует из данных исследования.
Дания и Финляндия заняли второе и третье места. Великобритания и США не сильно отстают — они также вошли в пятерку «пьющих лидеров». Данные опроса также показывают, что ирландцы больше всего раскаивались после выпивки, а вот датчане сожалеют о выпитом меньше всего.
«Слишком много выпил, слишком быстро», — это наиболее частое сожаление, о котором говорили 49% опрошенных.
Исследователи также заключили, что во время пандемии было больше экспериментов с «микродозированием» психоделиков, но люди в среднем потребляли меньше алкоголя, каннабиса, кокаина и ЛСД.
В исследовании приняли участие 32 тыс. человек из 22 стран, Россия не вошла в список. Эксперты собрали данные с декабря 2020 года по март 2021 года.freecity.lv