Австралия запретила AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Власти Австралии отказались от применения вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. Это связано с высоким риском развития тромбозов в возрастной группе от 50 до 59 лет, пишет ТАСС.
«Правительство Австралии получило обновленные рекомендации об условиях применения вакцины против COVID-19 [производства компании] AstraZeneca. Теперь этот препарат рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше. Эксперты также обновили рекомендации, касающиеся применения вакцины Pfizer в группе пациентов моложе 59 лет, посоветовав использовать только этот препарат», — заявил министр здравоохранения страны Грег Хант.
Он назвал препарат AstraZeneca эффективным в предотвращении тяжелых заболеваний, вызванных COVID-19, однако сослался на новые данные ученых, согласно которым у пациентов от 50 до 59 лет после применения этой вакцины образуются тромбы.
Ранее в Австралии обнаружили новый COVID-штамм Delta. Он является более заразным, чем «индийский» вариант. В связи с этим в штате опасаются всплеска заболеваемости.korrespondent.net