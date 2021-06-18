Австралия запретила AstraZeneca для людей моложе 60 лет

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Власти Австралии отказались от применения вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет. Это связано с высоким риском развития тромбозов в возрастной группе от 50 до 59 лет, пишет ТАСС.

«Правительство Австралии получило обновленные рекомендации об условиях применения вакцины против COVID-19 [производства компании] AstraZeneca. Теперь этот препарат рекомендуется для иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше. Эксперты также обновили рекомендации, касающиеся применения вакцины Pfizer в группе пациентов моложе 59 лет, посоветовав использовать только этот препарат», — заявил министр здравоохранения страны Грег Хант.