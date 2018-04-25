Австрия будет отслеживать смартфоны для борьбы с коронавирусом

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Австрийское правительство планирует использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с распространением коронавируса, заявил канцлер страны Себастьян Курц, сообщает DW.

По его словам, дополнительные меры по борьбе с пандемией необходимы, поскольку страна планирует в ближайшем будущем ослабить запрет на выход из дома.

Два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелоки, сообщающие о местоположении.

Одновременно также есть потребность в быстром тестировании на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Также, по его словам, особенно необходимо защитить группы риска, продлить действие требований о удержании дистанции между людьми и обеспечить более широкое применение защитник масок.

По состоянию на 5 апреля в Австрии зафиксировано 11781 случай заражения, от болезни умерли 186 человек. Напомним, что в США власти начали следить за перемещениями жителей страны через их смартфоны для того, чтобы лучше понять маршруты распространения коронавируса.

Данные о местоположении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях.