Австрия начнет выход из карантина с 19 мая

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал сегодня на конференции, что посещать открывающиеся с 19 мая объекты культуры, туризма, спорта и общественного питания в Австрии можно будет при наличии специального сертификата. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и обещано, 19 мая по всей Австрии заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться», — сказал канцлер.

Доступ к открытым объектам в указанных сферах будет возможен только при наличии специального сертификата — «зеленого паспорта» для людей, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся, переболевших коронавирусом и обладающих антителами. «Важно, чтобы одно из этих условий было соблюдено», — подчеркнул Себастьян Курц.

Канцлер констатировал, что число заболевающих COVID-19 в Австрии снижается, растет число привившихся от коронавируса. При этом проводить массовые праздники и свадьбы будет по-прежнему запрещено. С 17 мая школы переведут занятия на очную форму обучения.

В Австрии с 19 мая после действовавших с ноября 2020 года карантинных ограничений разрешат работу гостиниц, театров, спортивных площадок, ресторанов, фитнес-центров. В настоящее время в стране уже открыты торговые центры и музеи. Посещать их можно только в защитной маске.