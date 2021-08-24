Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с ЕС о финпомощи строительству забора

Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с Европейским союзом (ЕС) о финансовой помощи возведению заграждения на границе с Беларусью, говорит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия поможет Литве в Еврокомиссии (ЕК), когда речь пойдет о финансовой помощи возведению физического барьера», – сказал министр журналистам в Училище пограничников в Мядининкай.

«Я не могу понять, почему ЕК не понимает, что важно не только позаботиться о нелегальных мигрантах, но и очень важно позаботиться о финансовой помощи возведению физического барьера», – добавил он.