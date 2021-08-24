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Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с ЕС о финпомощи строительству забора

Nuotrauka Vidaus reikalų ministerija/ facebook.com

Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с Европейским союзом (ЕС) о финансовой помощи возведению заграждения на границе с Беларусью, говорит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. 

«Австрия поможет Литве в Еврокомиссии (ЕК), когда речь пойдет о финансовой помощи возведению физического барьера», – сказал министр журналистам в Училище пограничников в Мядининкай. 

«Я не могу понять, почему ЕК не понимает, что важно не только позаботиться о нелегальных мигрантах, но и очень важно позаботиться о финансовой помощи возведению физического барьера», – добавил он.

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Важность финансовой помощи из ЕС подчеркнула и глава МВД Литвы Агне Билотайте. 

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что правила ЕС не предусматривают возможность финансировать на европейские средства строительство физического барьера, однако Литва и некоторые другие государства поднимают этот вопрос. 

По словам главы правительства, сейчас ЕС финансирует определенные средства охраны границы, например, оборудование системы наблюдения, однако «финансирование физического барьера в документах ведомств ЕС пока не предусмотрено». 

Правительство Литвы приняло решение установить заграждение на участке границы с Беларусью протяженностью 508 км, чтобы уменьшить поток нелегальной миграции. Этот физический барьер должен быть построен за год и обойдется примерно в 152 млн евро. 

В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов, большая часть — нынешним летом. 

Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. 

Также принято решение разворачивать пытающихся нелегально пересечь границу лиц, что заметно уменьшило потоки мигрантов. 

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