Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с ЕС о финпомощи строительству забора

Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с Европейским союзом (ЕС) о финансовой помощи возведению заграждения на границе с Беларусью, говорит министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
«Австрия поможет Литве в Еврокомиссии (ЕК), когда речь пойдет о финансовой помощи возведению физического барьера», – сказал министр журналистам в Училище пограничников в Мядининкай.
«Я не могу понять, почему ЕК не понимает, что важно не только позаботиться о нелегальных мигрантах, но и очень важно позаботиться о финансовой помощи возведению физического барьера», – добавил он.
Важность финансовой помощи из ЕС подчеркнула и глава МВД Литвы Агне Билотайте.
Премьер Ингрида Шимоните сказала, что правила ЕС не предусматривают возможность финансировать на европейские средства строительство физического барьера, однако Литва и некоторые другие государства поднимают этот вопрос.
По словам главы правительства, сейчас ЕС финансирует определенные средства охраны границы, например, оборудование системы наблюдения, однако «финансирование физического барьера в документах ведомств ЕС пока не предусмотрено».
Правительство Литвы приняло решение установить заграждение на участке границы с Беларусью протяженностью 508 км, чтобы уменьшить поток нелегальной миграции. Этот физический барьер должен быть построен за год и обойдется примерно в 152 млн евро.
В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов, большая часть — нынешним летом.
Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
Также принято решение разворачивать пытающихся нелегально пересечь границу лиц, что заметно уменьшило потоки мигрантов.