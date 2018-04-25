Австрия объявила локдаун из-за коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о резком ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает Associated Press .
Начиная со вторника, 17 ноября, в Австрии вводится частичный комендантский час. Жителям можно покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Этот режим будет действовать до 6 декабря. Работать продолжат только магазины, продающие товары первой необходимости.
Развлекательные заведения и рестораны закрыты в Австрии уже почти две недели, но теперь к ним добавятся библиотеки, парикмахерские и спортзалы. Школы переводятся в онлайн-режим.
По словам Курца, за последнюю неделю в Австрии выявлялось по 550 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей – это в 11 раз превышает уровень, приемлемый, по оценкам властей.
В Минздраве Австрии констатируют, что только жесткий локдаун может помочь избежать краха больничной системы.korrespondent.net