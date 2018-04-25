Австрия объявила локдаун из-за коронавируса

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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о резком ужесточении коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщает Associated Press .

Начиная со вторника, 17 ноября, в Австрии вводится частичный комендантский час. Жителям можно покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Этот режим будет действовать до 6 декабря. Работать продолжат только магазины, продающие товары первой необходимости.

Развлекательные заведения и рестораны закрыты в Австрии уже почти две недели, но теперь к ним добавятся библиотеки, парикмахерские и спортзалы. Школы переводятся в онлайн-режим.