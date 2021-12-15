Австрия отменила ограничения для привитых и переболевших

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Власти Австрии начали постепенно снимать антикоронавирусные ограничения для привитых и переболевших коронавирусом. Об этом заявил новый канцлер Карл Нехаммер.

В связи с этим туристы уже смогут въезжать в регионы Тироль, Форарльберг и Бургенланд. С 17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии. С 20 декабря для туризма откроется Вена.

При этом в силе остаётся ограничение на работу ресторанов — они смогут принимать посетителей только до 23:00, а также масочный режим и ограничения на собрания в закрытых помещениях. Непривитые от коронавируса по-прежнему остаются на карантине.