Австрия первой в Европе смягчает карантин

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С 14 апреля в Австрии начнут смягчать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, и страна начнет возвращаться к нормальной жизни. Сперва планируют открыть небольшие магазинчики, а дальше пойдет по нарастающей.

Начало поэтапного смягчения жестких ограничений анонсировал на днях канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что в правительстве готов план по поэтапному возвращению страны к нормальной жизни.

Первыми возобновят работу магазины площадью до 400 кв. м, затем откроют садовые рынки и магазины с товарами для дома или ремонта. В начале мая запустят торговые центры и парикмахерские, а за ними гостиницы и рестораны. Последним в июне падет запрет на проведение массовых мероприятий. При этом реализация всех этих мер будет напрямую связана с эпидемиологической обстановкой в Австрии. Власти отмечают, что при необходимости ограничения в любой момент можно будет ввести вновь.

Стоит отметить, что Австрия стала первой страной в ЕС, которая начала планировать выход из кризиса, оценивая последние данные по распространению коронавируса. Так, по состоянию на 7 апреля в стране зафиксировано 12 тысяч случаев заражения, при этом с 30 марта наблюдается спад появления новых заболевших. Ежедневный прирост числа инфицированных снизился с примерно 40% в середине марта до 1,6% в апреле.

При этом некоторые представители бизнеса недовольны планами правительства, в частности, тем фактом, что первыми откроются мелкие магазины. Не рады и представители медицинской ассоциации Австрии, которые отмечают нехватку средств защиты для врачей. Если магазины откроют, что часть тех же защитных масок необходимо будет передать продавцам.

Власти Австрии не комментируют претензии и заверяют, что возможность для ослабления карантинных мер есть. В то же время соседняя Германия, наоборот, намерена продлить жесткие меры. Но здесь стоит отметить, что у немцев ситуация гораздо хуже: более 100 тысяч зараженных и почти две тысячи погибших.

В любом случае ослабление ограничений крайне необходимо экономике страны, которая оказалась не в лучшем состоянии из-за пандемии. Для смягчения последствий власти уже выделили пакет помощи в размере € 38 млрд, но их недостаточно в условиях продолжающегося кризиса.

Специалисты прогнозируют, что ВВП Австрии по итогам 2020 года упадет минимум на 2,5%. Только за март число безработных в стране выросло до полумиллиона человек, а уровень безработицы повысился до 12,2%. Каждый день карантина лишь усугубляет ситуацию, а хотя бы частичное послабление ограничений даст небольшой глоток воздуха экономике.

Если план Курца сработает, то Австрия может стать примером для остальной Европы. При этом возможный провал не несет никаких политических последствий для Курца и его правительства, отмечают эксперты.