Австрия закупит миллион доз Спутник V — СМИ

Правительство Австрии договорилось о закупке одного миллиона доз российского препарата от коронавируса Спутник V. Вакцину начнут использовать сразу после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера Себастьяна Курца, которое изданию предоставило ведомство главы правительства Австрии.

По словам министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна, Спутник V — «хорошая вакцина», но прививать ею австрийцев начнут после одобрения регулятором.

«Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — заявил Курц.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон объяснил бессмысленность закупки Спутника V. На ее одобрение в ЕС уйдет слишком много времени, что никак не ускорит процесс иммунизации.