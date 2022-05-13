Автомобильные отходы: утилизируем правильно  

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Ежегодно в Литве появляются тысячи тонн отходов, среди которых большую часть составляют и автомобильные. При этом некоторые из них – горючие и токсичные, их нельзя просто вылить в канализацию или выбросить в мусорный ящик. Что делать с такими отходами?

Каждый владелец автомобиля несет ответственность за правильную утилизацию автомобильных деталей. Тут важно не забывать, что некоторые отходы могут быть использованы повторно или отданы на переработку. Отходы, которые собираются у автовладельцев чаще всего, – это масло, фильтры, покрышки и аккумуляторы.

Масло

Знаете ли вы, что один литр автомобильного масла загрязняет до одного миллиона литров воды и является одним из самых опасных источников загрязнения? Между тем масло можно переработать и повторно использовать в той же автомобильной промышленности. Масло автовладельцы чаще всего меняют в автосервисах, которые, в свою очередь, заботятся о дальнейшей его переработке. Если же вы сами меняете масло в частном гараже, то отработанное масло можно привозить на площадки, которые собирают крупногабаритные отходы, или передавать тем, кто занимается утилизацией опасных отходов. Список и условия можно найти на странице atliekos.lt.

Фильтры

Использованные топливные, воздушные и масляные фильтры тоже подлежат дальнейшей переработке. Если вы меняете их в автосервисах, то старые фильтры можете оставить там. Другой вариант – самостоятельно отвезти их на площадки для крупногабаритных отходов или передать тем, кто занимается утилизацией опасных отходов.

Аккумуляторы

В их составе есть опасные тяжелые металлы, которые загрязняют почву и воду. Однако большинство деталей аккумуляторов тоже подлежат переработке и повторному использованию. При покупке нового аккумулятора алгоритм тот же. Старый аккумулятор можно оставить продавцу, отвезти на площадку для крупногабаритных отходов или сдать тем, кто занимается утилизацией опасных отходов.

Покрышки

Важно помнить, что за неправильную утилизацию покрышек грозят штрафы в размере от 140 евро. Старые покрышки принимают на специальных площадках для крупногабаритного мусора, которых в Литве насчитывается около ста. Их также можно без дополнительной платы отдать распространителям или в автосервис, где вы меняете покрышки. Подробнее о том куда, как и сколько покрышек можно сдать, вы узнаете на странице pio.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ