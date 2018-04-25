АЗС предприняли дополнительные меры безопасности на время карантина

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После того как в Литве начал действовать карантин, АЗС предприняли дополнительные меры безопасности: работников будет защищать перегородка из оргстекла, будут закрыты внутренние зоны отдыха, даже одноразовые стаканы для кофе будут выдавать только по просьбе клиентов.

Водителей призывают пользоваться одноразовыми перчатками, рассчитываться за горючее в терминалах самообслуживания, если возможно, платить картой, а не наличными.

АЗС и отдельные их зоны дезинфицируются не только во время работы, для этого предусматриваются небольшие технические перерывы.

АЗС призывают водителей к спокойствию, горючее есть и будет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ