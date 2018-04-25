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Б.Джонсон предупредил ЕС, что не пойдет на уступки в торговых переговорах

  • Фото: twitter.com/BorisJohnson

Премьер-министр соединенного Королевства Борис Джонсон собирается предупредить Брюссель о том, что Великобритания не пойдет на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом.

Об этом говорится в воскресных электронных версиях основных британских газет, которые приводят выдержки из предстоящей речи премьера, сообщает ТАСС.

В намеченном на 3 февраля выступлении в Лондоне перед лидерами бизнеса, иностранными послами, руководителями аналитических центров Джонсон, как ожидается, заявит, что Лондоне не допустит «согласования [с общими правилами и нормами ЕС], юрисдикции европейских судов и уступок».

При этом Великобритания будет стремиться заключить с ЕС соглашение о свободной торговле наподобие того, что у Евросоюза существует с Канадой. Оно позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Но если этого не получится, то Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях.

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«Есть всего два возможных результата переговоров — соглашение о свободной торговле наподобие канадского или менее проработанная договоренность, как с Австралией. И мы готовы стремиться к заключению любой их них», — цитируют издания источник в канцелярии премьер-министра.

«Мы полностью независимы и наш подход к соглашению о свободной торговле не будет зависеть от наших предыдущих обязательств. Мы также не согласимся на обязательства, которые ЕС ранее не требовал от других стран, заключая с ними соглашения о свободной торговле», — цитирует телеканал Sky News источник в канцелярии Джонсона.

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