Б.Джонсон предупредил ЕС, что не пойдет на уступки в торговых переговорах

Премьер-министр соединенного Королевства Борис Джонсон собирается предупредить Брюссель о том, что Великобритания не пойдет на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом.

Об этом говорится в воскресных электронных версиях основных британских газет, которые приводят выдержки из предстоящей речи премьера, сообщает ТАСС.

В намеченном на 3 февраля выступлении в Лондоне перед лидерами бизнеса, иностранными послами, руководителями аналитических центров Джонсон, как ожидается, заявит, что Лондоне не допустит «согласования [с общими правилами и нормами ЕС], юрисдикции европейских судов и уступок».

При этом Великобритания будет стремиться заключить с ЕС соглашение о свободной торговле наподобие того, что у Евросоюза существует с Канадой. Оно позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Но если этого не получится, то Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях.