Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Генерал запаса США Бен Ходжес заявил, что решение Турции блокировать обновленные оборонные планы для Балтийских стран и Польши могут осложнить военное планирование, однако это не является катастрофой, поскольку другие инструменты планирования сохраняются.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе подчеркнул, что офицеры обязаны учитывать и то, какие оборонные планы формально утверждаются всеми членами НАТО в Северо-атлантическом совете.

«Установка о том, что официальных планов не может быть без формального одобрения Северо-атлантического совета, является важной частью соглашения альянса. Я считаю, что люди могли бы законно задать вопросы о том, какое планирование они могут осуществить, если нет официального плана», – сказал Б. Ходжес в интервью BNS.

По его утверждению, офицеры учитывают утвержденные НАТО планы при установке потребностей и планировании учений, на которых испытывается, какие планы могут быть практически реализованы.

Однако, по словам Б. Ходжеса, для планирования также важны существующие национальные планы, а также планы, созданные на двухсторонней основе с США.

«Конечно, у каждого из государств есть собственные оборонные планы. США осуществляли планирование с различными странами на двухсторонней и многосторонней основе. Поэтому, нельзя сказать, что нет никакого плана», – сказал офицер запаса.

Б. Ходжес верит в то, что Турция в итоге позволит утвердить планы, однако подчеркнул, что союзники по НАТО обязаны учитывать ее беспокойство в отношении угроз из Сирии.

«Я очень надеюсь, что Турция позволит эти планы формально утвердить. Это не катастрофа – это не полезно, но не катастрофа. Как мы знаем из истории, в коалициях возникали вызовы», – сказал Ю. Хожес.

«Я убежден, что все профессиональные мужчины и женщины в военной структуре, гражданские лица и лица в униформе делают все, что они должны делать, при наличии ограничений такого рода», – добавил он.

Б. Ходжес возглавлял Сухопутные силы США в Европе в 2014–2017 годах. Сейчас он работает в Центре анализа европейской политики.

Отказ Турции утверждать обновленный оборонный план Балтийских стран и Польши стал важнейшей темой начавшегося во вторник саммита НАТО в Лондоне.

Турция — единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Президент Литвы Гитанас Науседа, представляющий Литву на саммите, сказал, что вопрос оборонных планов попытается обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Альянс впервые утвердил оборонные планы для Балтийских стран в 2010 году, однако Литва, Латвия, Эстония и Польша стремятся к тому, чтобы они постоянно обновлялись с целью обеспечить быструю дислокацию больших сил союзников в случае угрозы, включая противовоздушную оборону.