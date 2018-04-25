  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Подробнее...
default image
Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Подробнее...
default image
Президент Литвы: НАТО должен назвать Россию угрозой

Подробнее...
default image
Украина может запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает С.Сквярнялису обратиться в Комиссию по вопросу дороги у его дома

Подробнее...
default image
Министр Венгрии предупреждает о вероятности нового миграционного "цунами"

Подробнее...
default image
Вулкан Кракатау обвинили в провоцировании цунами

Подробнее...
default image
Г.Науседа пригласил лондонские финансовые компании в Литву

Подробнее...
default image
Литовцы демонстрируют самую низкую финансовую грамотность в Европе

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли автобус-отель

Подробнее...
default image
Г.Науседа намерен встретиться с президентом Турции по оборонному плану Балтии

Подробнее...
default image
Зеленский получил от ЕС гарантии по санкциям

Подробнее...
default image
Навыки чтения у 15-летних жителей Литвы улучшаются

Подробнее...
default image
В Беларуси расширена сеть платных дорог

Подробнее...
default image
После высказывания Г. Науседы о геноциде армян Турция вызвала посла Литвы

Подробнее...
default image
Вильнюсский университет в знак протеста останавливает работу

Подробнее...
default image
Новый глава дипломатии ЕС заявил, что пока нет причин снимать санкции против России

Подробнее...
default image
Сейм узаконил обучение на дому

Подробнее...
default image
В Эстонии начались масштабные киберучения НАТО

Подробнее...
default image
В 2020 году в Литве подорожают крепкий алкоголь и горючее

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Б.Ходжес: вето Турции на планы обороны Балтии – вредно, но это не катастрофа

Photo by North Carolina National Guard on Foter.com / CC BY-ND

Генерал запаса США Бен Ходжес заявил, что решение Турции блокировать обновленные оборонные планы для Балтийских стран и Польши могут осложнить военное планирование, однако это не является катастрофой, поскольку другие инструменты планирования сохраняются. 

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе подчеркнул, что офицеры обязаны учитывать и то, какие оборонные планы формально утверждаются всеми членами НАТО в Северо-атлантическом совете. 

«Установка о том, что официальных планов не может быть без формального одобрения Северо-атлантического совета, является важной частью соглашения альянса. Я считаю, что люди могли бы законно задать вопросы о том, какое планирование они могут осуществить, если нет официального плана», – сказал Б. Ходжес в интервью BNS.

По его утверждению, офицеры учитывают утвержденные НАТО планы при установке потребностей и планировании учений, на которых испытывается, какие планы могут быть практически реализованы. 

Однако, по словам Б. Ходжеса, для планирования также важны существующие национальные планы, а также планы, созданные на двухсторонней основе с США. 

«Конечно, у каждого из государств есть собственные оборонные планы. США осуществляли планирование с различными странами на двухсторонней и многосторонней основе. Поэтому, нельзя сказать, что нет никакого плана», – сказал офицер запаса.

Б. Ходжес верит в то, что Турция в итоге позволит утвердить планы, однако подчеркнул, что союзники по НАТО обязаны учитывать ее беспокойство в отношении угроз из Сирии. 

«Я очень надеюсь, что Турция позволит эти планы формально утвердить. Это не катастрофа – это не полезно, но не катастрофа. Как мы знаем из истории, в коалициях возникали вызовы», – сказал Ю. Хожес.

«Я убежден, что все профессиональные мужчины и женщины в военной структуре, гражданские лица и лица в униформе делают все, что они должны делать, при наличии ограничений такого рода», – добавил он.

Б. Ходжес возглавлял Сухопутные силы США в Европе в 2014–2017 годах. Сейчас он работает в Центре анализа европейской политики.

Отказ Турции утверждать обновленный оборонный план Балтийских стран и Польши стал важнейшей темой начавшегося во вторник саммита НАТО в Лондоне.  

Турция — единственная из союзников по НАТО отказывается утверждать План обороны Балтийских государств, пока не будет заключено соглашение об утверждении подобного плана для Турции.

В нем больше всего споров вызывают называемые Турцией террористическими группировками отряды курдских бойцов, которые на Западе считаются группировкой борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Президент Литвы Гитанас Науседа, представляющий Литву на саммите, сказал, что вопрос оборонных планов попытается обсудить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Альянс впервые утвердил оборонные планы для Балтийских стран в 2010 году, однако Литва, Латвия, Эстония и Польша стремятся к тому, чтобы они постоянно обновлялись с целью обеспечить быструю дислокацию больших сил союзников в случае угрозы, включая противовоздушную оборону. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600