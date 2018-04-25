Бабьего лета придется подождать

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Бабьего лета, которое прогнозируется в начале следующей недели, еще придется подождать, выходные будут дождливыми и ветреными.

В пятницу во многих районах пройдут дожди, ветер усилится. Температура поднимется до 9-13 градусов тепла.

В субботу погода не улучшится. Ночью в большинстве районов прогнозируются дожди, порывы ветра усилятся. Днем также пройдут дожди. Ветер будет порывистым, местами его скорость будет достигать 20-23 м/с. Ночь будет теплой – до 8-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-15 градусов.

В воскресенье дождей будет меньше, потеплеет до 12-16 градусов.