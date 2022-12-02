Photo by jlhervàs on Foter

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли заявил, что президент Джо Байден может дать согласие на военное вмешательство в Иран. Об этом Малли рассказал в рамках дискуссии на площадке американского издания Foreign Policy.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», — говорит Роберт Малли.