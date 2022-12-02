Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли заявил, что президент Джо Байден может дать согласие на военное вмешательство в Иран. Об этом Малли рассказал в рамках дискуссии на площадке американского издания Foreign Policy.
«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появление у Ирана ядерного оружия. Однако время для этого еще не пришло», — говорит Роберт Малли.
По словам представителя США, Вашингтон предпочитает дипломатический путь урегулирования вопросов, касающихся ядерной сделки с Ираном.
В источнике отмечают, что Джо Байден обещал своим избирателям решить вопрос возможного появления ядерных боеголовок у Тегерана. Однако спустя два года ядерная сделка о ядерном оружии была почти сорвана.
Авторы публикации упомянули о том, что нынешние иранские лидеры предоставляют военную помощь Российской Федерации в войне с Украиной. Журналисты также вспомнили о протестах иранских женщин против ношения хиджабов.freecity.lv