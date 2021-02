Байден может изменить политику США по «Северному потоку — 2»

Фото gazprom.ru

Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. Об этом сообщается в материалах британского издания The Financial Times и американского — The Wall Street Journal.

По данным из дипломатических источников, готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.