Байден может изменить политику США по «Северному потоку — 2»

Напомним, что за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов внесены российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-Рус», а кроме того, — фирма «Рустанкер» из Краснодарского края, а также танкеры «Максим Горький» и «Сьерра».

В то же время немецкое издание Handelsblatt отрицает, что между США и ФРГ проводились прямые переговоры о «Северном потоке — 2». По данным издания, американская сторона находится сейчас на стадии внутренних переговоров — дальнейшая стратегия в отношении газопровода вырабатывается совместно Госдепартаментом США, министерствами финансов и энергетики, а также Советом национальной безопасности при Белом доме.

Сенаторы США призывают ввести санкции

Ранее, 12 февраля, сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джинн Шейхин призвали президента Байдена применить анонсированные в январе санкции против достройки и введения в эксплуатацию газопровода. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту», — сказано в письме, которое они отправили Байдену.