Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах главы государства, допускает, что подаст иск к действующей администрации США и профильному ведомству, которое до сих пор не признало его избранным президентом. С таким заявлением он выступил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), сообщает ТАСС.

Демократа спросили, рассматривает ли его избирательный штаб возможность подать иск к администрации президента США Дональда Трампа и к управлению по общим вопросам администрации в связи с тем, что процедура передачи власти в стране до сих пор не началась, а его самого не ознакомили с планами, касающимися борьбы с коронавирусом. «Это открытый вопрос», — ответил Байден. «Мы этого не исключаем», — добавил он.

Вместе с тем политик подчеркнул, что на судебное разбирательство «потребуется много времени». «Я надеюсь, что смогу добиться сотрудничества от наших коллег из числа республиканцев», — отметил он. Байден пояснил, что речь идет о законодателях в обеих палатах Конгресса США, а также губернаторах. Он предположил, что такой подход позволит «добиться большего».