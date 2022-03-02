Байден: «Мы стоим плечом к плечу с украинским народом»

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Во вторник, 1 марта, президент США Джо Байден прибыл в Капитолий, чтобы выступить с ежегодным посланием к Палате представителей и Сенату Конгресса США. Это первое его обращение к конгрессменам после избрания на пост президента.

Телеканал «Наше время» передал, что посол Украины в США Оксана Макарова прибыла в Конгресс в кортеже президента и заняла место в ложе рядом с первой леди, Джилл Байден.

«Шесть дней назад президент России Владимир Путин хотел потрясти самые основы свободного мира. Думая, что мы содрогнемся и подчинимся. Но он сильно просчитался. Он думал, что он войдет в Украину, и мир отступит. Но он встретил сопротивление, которое не мог себе вообразить. Он встретил украинский народ», – сказал президент и добавил: «Украинский народ, весь мир восхищается вами».

Джо Байден сказал, что «нападение на Украину было преднамеренным и ничем не спровоцированным».

Он объявил, что Соединенные Штаты Америки закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

Байден заявил, что США совместно с европейскими союзниками будут преследовать российских олигархов, сделавших свое состояние благодаря режиму Путина. Он объявил, что минюст США создает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. «Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые заработали миллиарды долларов благодаря режиму Путина, – хватит. Мы присоединяемся к европейским странам, чтобы забрать ваши яхты, ваши роскошные виллы, ваши частные самолеты».

Джо Байден говорил о том, что Соединенные Штаты действуют не в одиночку, а совместно с другими странами. «Мы противопоставили лжи России – правду, и теперь, когда он (Путин) вторгся в Украину, весь мир привлечет его к ответственности», – сказал американский президент. «Сейчас Путин изолирован от всего мира больше, чем когда-либо», – эти слова президента были встречены аплодисментами.

В своей речи президент США подчеркнул, то американские войска не участвуют в войне на территории Украины и не будут в ней участвовать.

Байден коснулся топливного кризиса, ставшего результатом изоляции России. Он объявил, что США и их союзники при необходимости смогут высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов: «Сегодня я могу объявить, что США совместно с 30 странами приняли меры для высвобождения 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру».